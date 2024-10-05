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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Дефенсор Спортинг
Данубио - Дефенсор Спортинг: обзор матча 05 октября 2024
Данубио
05.10.2024, суббота, 22:00
Уругвай. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Дефенсор Спортинг
10'
S. Fernández
90+7'
Г. де лос Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Дефенсор Спортинг
Желтая карточка
G. Leyes
90'
+7
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Г. де лос Сантос
90'
+1
Желтая карточка
Г. де лос Сантос
Замена
S. Etchebarne
️️️️
S. Fernández
88'
Замена
N. Blandi
️️️️
M. Fracchia
88'
49'
Замена
L. Figueiroa Brito
️️️️
F. Barrios
46'
Замена
J. Manuel Jorge
️️️️
B. Mansilla
46'
Замена
W. Montoya
️️️️
Х. Вальенте
Желтая карточка
S. Fernández
18'
ГОЛ! 1:0!
S. Fernández
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
80
Agustin Soria
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
77
Claudio Spinelli
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Данубио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
4
Mateo Argüello
ЦЗ
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
17
Nicolás Blandi
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
23
Juan Viacava
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
59
Walter Montoya
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
19
Kevin Prieto
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
3-4-3
1
Гойкоэчеа
13
4
16
3
19
80
6
30
10
28
3-4-3
12
Доусон
4
Джампаоли
3
де лос Сантос
14
5
21
Вальенте
24
80
11
16
77
30
21
21
30
16
17
17
16
21
Вальенте
59
59
21
Вальенте
24
27
27
24
5
28
28
5
Остались в запасе
Данубио
Дефенсор Спортинг
12
Jose Rio
ВР
4
Mateo Argüello
ЦЗ
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
1
Matías Dufour
ВР
23
Juan Viacava
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
19
Kevin Prieto
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
4
Mateo Argüello
ЦЗ
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
23
Juan Viacava
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
19
Kevin Prieto
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Данубио - Дефенсор Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
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На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
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На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
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