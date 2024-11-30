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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Окленд - Ньюкасл Джетс
Окленд - Ньюкасл Джетс: обзор матча 30 ноября 2024
Окленд
30.11.2024, суббота, 07:00
Австралия. А-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл Джетс
83'
N. Moreno
89'
Ф. де Врис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Окленд - Ньюкасл Джетс
ГОЛ! 2:0!
Ф. де Врис
89'
Замена
Т. Смит
️️️️
G. May
86'
85'
Замена
J. Vidic
️️️️
C. Timmins
85'
Замена
M. Scarcella
️️️️
E. Adams
ГОЛ! 1:0!
N. Moreno
83'
Замена
M. Mata
️️️️
J. Brimmer
78'
Замена
N. Moreno
️️️️
Л. Роджерсон
70'
Желтая карточка
Н. Пиджнакер
69'
64'
Желтая карточка
A. Susnjar
61'
Желтая карточка
D. Ingham
61'
Замена
D. Wilmering
️️️️
Л. Бейлис
Желтая карточка
Л. Роджерсон
58'
24'
Желтая карточка
C. Timmins
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окленд
1
Алекс Полсен
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
15
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
22
Jake Brimmer
(К)
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
27
Логан Роджерсон
ЦП
21
G. May
ЦФ
21
Liam Gillion
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
17
Каллан Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
23
Kosta Grozos
(К)
ЦП
10
Лахлан Бейлис
АП
20
Eli Adams
ЦФ
11
Ben Gibson
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Окленд
1
Майкл Вауд
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
8
Luis Toomey
ЦП
7
Cameron Howieson
ЦП
33
Neyder Moreno
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Ньюкасл Джетс
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
28
Will Dobson
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
3-3-4
1
Полсен
66
4
Пиджнакер
15
де Врис
22
8
Гальегос
27
Роджерсон
21
17
Эллиот
6
21
3-2-2-1-2
1
3
Чанчар
2
39
14
15
8
23
10
Бейлис
11
20
27
Роджерсон
33
33
27
Роджерсон
22
18
18
22
21
15
Смит
15
Смит
21
10
Бейлис
23
23
10
Бейлис
20
6
6
20
8
17
17
8
Остались в запасе
Окленд
Ньюкасл Джетс
1
Майкл Вауд
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
8
Luis Toomey
ЦП
7
Cameron Howieson
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
28
Will Dobson
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Остались в запасе
1
Майкл Вауд
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
8
Luis Toomey
ЦП
7
Cameron Howieson
ЦП
Остались в запасе
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
28
Will Dobson
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Статистика матча Окленд - Ньюкасл Джетс
2
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
18
Офсайды
0
1
Количество передач
481
403
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
- : -
12.12.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Timothy Danaskos, Australia
Стадион:
Mount Smart Stadium, Auckland
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