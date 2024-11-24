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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Окленд
Макартур - Окленд: обзор матча 24 ноября 2024
Макартур
24.11.2024, воскресенье, 08:00
Австралия. А-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Окленд
34'
G. May
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Макартур - Окленд
88'
Желтая карточка
C. Howieson
Замена
H. Sawyer
️️️️
I. Vujica
84'
Желтая карточка
Д. Арсланажич
82'
72'
Замена
Т. Смит
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
Замена
Y. Nicolaou
️️️️
K. Adamson
70'
Замена
D. De Silva
️️️️
А. Пиол
70'
59'
Замена
C. Howieson
️️️️
J. Brimmer
59'
Замена
N. Moreno
️️️️
Л. Роджерсон
59'
Замена
S. Galloway
️️️️
Ф. де Врис
Замена
O. Randazzo
️️️️
W. Scott
58'
Замена
️️️️
L. Rose
58'
Желтая карточка
М. Яколиш
36'
34'
ГОЛ! 0:1!
G. May
Пас отдал
Л. Фелипе Гальегос
22'
Желтая карточка
Н. Пиджнакер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
5
Walter Scott
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
26
Luke Brattan
ЦП
22
Liam Rose
ЦП
19
Ариат Пиол
ЦФ
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Окленд
1
Алекс Полсен
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
15
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
(К)
ПЗ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
27
Логан Роджерсон
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
21
Liam Gillion
ЦФ
21
G. May
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Макартур
1
Alex Robinson
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
17
Oliver Randazzo
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
28
Harrison Sawyer
ЦФ
Окленд
1
Майкл Вауд
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
8
Luis Toomey
ЦП
7
Cameron Howieson
ЦП
33
Neyder Moreno
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
3-2-2-1-2
12
13
15
Арсланажич
6
5
2
26
22
44
Яколиш
98
Жермен
19
Пиол
4-3-3
1
Полсен
2
Сакаи
4
Пиджнакер
15
де Врис
66
8
Гальегос
27
Роджерсон
22
6
21
21
2
33
33
2
5
17
17
5
19
Пиол
7
7
19
Пиол
13
28
28
13
15
де Врис
3
3
15
де Врис
22
7
7
22
27
Роджерсон
33
33
27
Роджерсон
8
Гальегос
15
Смит
15
Смит
8
Гальегос
Остались в запасе
Макартур
Окленд
1
Alex Robinson
ВР
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
1
Майкл Вауд
ВР
8
Luis Toomey
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
1
Alex Robinson
ВР
5
Matthew Jurman
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкл Вауд
ВР
8
Luis Toomey
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Макартур - Окленд
2
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
6
15
Офсайды
2
0
Количество передач
615
337
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
- : -
12.12.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
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