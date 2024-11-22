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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 22 ноября 2024
Ньюкасл Джетс
22.11.2024, пятница, 12:00
Австралия. А-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
63'
T. Kevin Aquilina
66'
B. Kaltack
75'
A. Susnjar (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
90'
+7
Замена
Д. Херрингтон
️️️️
W. Wilson
90'
Желтая карточка
L. Mauragis
87'
Замена
W. Wilson
️️️️
A. Kuol
Желтая карточка
K. Grozos
80'
Замена
D. Wilmering
️️️️
Л. Бейлис
78'
Замена
M. Scarcella
️️️️
C. Timmins
78'
Замена
W.
️️️️
T. Kevin Aquilina
78'
77'
Замена
В. Фейжао
️️️️
S. Roux
75'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
A. Susnjar
66'
ГОЛ! 1:1!
B. Kaltack
Пас отдал
H. Steele
ГОЛ! 1:0!
T. Kevin Aquilina
63'
59'
Замена
S. James Ngor
️️️️
S. Kuzevski
58'
Замена
R. Edmondson
️️️️
B. Brandtman
35'
Желтая карточка
A. Kuol
Желтая карточка
C. Timmins
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
13
Clayton Taylor
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
23
Kosta Grozos
(К)
ЦП
10
Лахлан Бейлис
АП
20
Eli Adams
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Сентрал Кост Маринерс
40
Dylan Peraić-Cullen
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
45
Brian Kaltack
(К)
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
10
Mikael
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Ньюкасл Джетс
21
Noah James
ВР
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
28
Will Dobson
ЦП
6
Matthew Scarcella
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
11
Ben Gibson
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
18
William Wilson
ЦП
19
Sabit James Ngor
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
3-2-3-1-1
1
3
Чанчар
2
15
39
14
13
8
23
10
Бейлис
20
3-2-3-2
40
21
27
5
15
45
8
МакКалмонт
16
37
45
10
10
Бейлис
23
23
10
Бейлис
8
6
6
8
39
10
10
39
3
Херрингтон
3
Херрингтон
45
18
18
45
27
19
19
27
15
11
Фейжао
11
Фейжао
15
37
27
27
37
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерс
21
Noah James
ВР
28
Will Dobson
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
11
Ben Gibson
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Haine Eames
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
21
Noah James
ВР
28
Will Dobson
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
11
Ben Gibson
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Haine Eames
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
2
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
6
9
Офсайды
2
2
Количество передач
563
427
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
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