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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити: обзор матча 04 ноября 2024
Вестерн Юнайтед
04.11.2024, понедельник, 11:00
Австралия. А-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Мельбурн Сити
49'
A. Nabbout
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити
78'
Замена
М. Леки
️️️️
Z. Schreiber
Желтая карточка
A. Walatee
77'
Замена
S. Pasquali
️️️️
R. Bozinovski
77'
66'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
62'
Желтая карточка
Z. Schreiber
Замена
A. Walatee
️️️️
M. Grimaldi
61'
Замена
N. Botic
️️️️
O. Lavale
61'
54'
Замена
Й. Коэн
️️️️
A. Nabbout
49'
ГОЛ! 0:1!
A. Nabbout
Пас отдал
А. Кюн
40'
Замена
M. Memeti
️️️️
М. Тильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
13
Tate Russell
ЦЗ
2
Tomoki Imai
(К)
ЦЗ
30
Dylan Leonard
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
32
Angus Thurgate
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
20
Rhys Bozinovski
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
9
Oliver Lavale
ЦФ
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
19
Harry Politidis
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
6
Zane Schreiber
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
15
Andrew Nabbout
(К)
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
21
Sebastian Pasquali
ЦП
34
James York
ЦП
9
Noah Botic
ЦФ
18
Jake Najdovski
ЦФ
11
Abel Walatee
ЦФ
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
47
Kavian Rahmani
ЦП
42
Benjamin Dunbar
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
23
Medin Memeti
ЦФ
4-4-2
1
13
30
29
2
32
20
14
77
9
9
3-2-3-1-1
33
Бич
26
5
Труин
25
13
Аткинсон
19
6
6
30
Кюн
7
Тильо
15
20
21
21
20
9
9
9
9
14
11
11
14
6
7
Леки
7
Леки
6
15
10
Коэн
10
Коэн
15
7
Тильо
23
23
7
Тильо
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити
1
Tom Heward-Belle
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
34
James York
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
1
Jamie Young
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
47
Kavian Rahmani
ЦП
42
Benjamin Dunbar
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
1
Tom Heward-Belle
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
34
James York
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
Остались в запасе
1
Jamie Young
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
47
Kavian Rahmani
ЦП
42
Benjamin Dunbar
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
410
515
Сейвы
3
1
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
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