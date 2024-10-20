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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед: обзор матча 20 октября 2024
Веллингтон Феникс
20.10.2024, воскресенье, 06:00
Австралия. А-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Вестерн Юнайтед
45+2'
К. Барбарусес
76'
A. Thurgate
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
A. Thurgate
83'
Замена
J. Najdovski
️️️️
O. Lavale
76'
ГОЛ! 1:1!
A. Thurgate
Пас отдал
N. Botic
Замена
D. Ball
️️️️
H. Ishige
72'
71'
Замена
A. Walatee
️️️️
R. Danzaki
71'
Замена
R. Bozinovski
️️️️
S. Pasquali
67'
Замена
N. Botic
️️️️
H. Ibusuki
Замена
M. Al-Taay
️️️️
F. Conchie
67'
ГОЛ! 1:0!
К. Барбарусес
Пас отдал
А. Руфер
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
S. Pasquali
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Joshua Oluwayemi
ВР
15
I. R. Hughes
ЦЗ
4
Тим Пэйн
ЦП
9
Hideki Ishige
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
14
Алекс Руфер
ЦП
25
Kazuki Nagasawa
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
13
Tate Russell
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
2
James Donachie
ЦЗ
2
Tomoki Imai
(К)
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
9
Oliver Lavale
ЦФ
Веллингтон Феникс
30
Alby Kelly-Heald
ВР
6
M. Al-Taay
ЦП
10
David Ball
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
20
Rhys Bozinovski
ЦП
9
Noah Botic
ЦФ
11
Abel Walatee
ЦФ
18
Jake Najdovski
ЦФ
37
Luke Vickery
ЦФ
1-5-1-2
1
15
5
14
Руфер
25
27
9
4
Пэйн
4
9
Барбарусес
4-4-2
1
29
2
2
13
32
21
14
77
9
9
5
6
6
5
9
10
10
9
21
20
20
21
9
9
9
9
77
11
11
77
9
18
18
9
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
30
Alby Kelly-Heald
ВР
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
1
Tom Heward-Belle
ВР
37
Luke Vickery
ЦФ
Остались в запасе
30
Alby Kelly-Heald
ВР
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Heward-Belle
ВР
37
Luke Vickery
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
534
462
Сейвы
0
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Westpac Stadium, Wellington
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