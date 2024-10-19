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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити: обзор матча 19 октября 2024
Ньюкасл Джетс
19.10.2024, суббота, 09:00
Австралия. А-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Мельбурн Сити
2'
М. Тильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити
90'
+1
Замена
Х. Феррейра
️️️️
S. Ugarković
90'
+1
Замена
A. Sulemani
️️️️
A. Nabbout
Желтая карточка
T. Kevin Aquilina
90'
90'
Желтая карточка
H. Politidis
89'
Желтая карточка
Z. Schreiber
71'
Замена
Z. Schreiber
️️️️
Н. Аткинсон
70'
Красная карточка
Д. Джегго
Желтая карточка
K. Grozos
65'
65'
Замена
H. Politidis
️️️️
Й. Коэн
Замена
C. Taylor
️️️️
W.
62'
51'
Желтая карточка
S. Ugarković
Желтая карточка
E. Adams
40'
33'
Желтая карточка
Й. Коэн
4'
Желтая карточка
C. Talbot
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Тильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
14
Dane Ingham
ЦЗ
23
Kosta Grozos
(К)
ЦП
10
Лахлан Бейлис
АП
10
Wellissol
ЦФ
17
Justin Vidic
ЦФ
20
Eli Adams
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
16
Азиз Бехич
(К)
ЛЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
15
Andrew Nabbout
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Ньюкасл Джетс
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
19
Harry Politidis
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
6
Zane Schreiber
ЦП
17
Arion Sulemani
ЦФ
3-2-1-1-3
1
2
15
14
23
39
23
10
Бейлис
20
17
10
3-2-2-1-2
33
Бич
25
5
Труин
26
13
Аткинсон
16
Бехич
8
Джегго
6
7
Тильо
15
10
Коэн
10
13
13
10
10
Коэн
19
19
10
Коэн
6
33
Феррейра
33
Феррейра
6
13
Аткинсон
6
6
13
Аткинсон
15
17
17
15
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
1
Jamie Young
ВР
30
Андреас Кюн
ЛП
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
Остались в запасе
1
Jamie Young
ВР
30
Андреас Кюн
ЛП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити
3
1
5
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
6
Нарушения
5
14
Офсайды
1
4
Количество передач
468
423
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
McDonald Jones Stadium, Newcastle
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