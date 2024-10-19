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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Окленд - Брисбен Роар
Окленд - Брисбен Роар: обзор матча 19 октября 2024
Окленд
19.10.2024, суббота, 07:00
Австралия. А-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Брисбен Роар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Окленд - Брисбен Роар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
- : -
12.12.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
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Брисбен Роар
Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым
1 июня
3
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым
1 июня
3
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
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