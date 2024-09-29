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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - Хака
КуПС - Хака: обзор матча 29 сентября 2024
КуПС
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Хака
53'
A. Vidjeskog (П)
90+5'
A. Heinonen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - Хака
ГОЛ! 2:0!
A. Heinonen
90'
+5
Замена
A. Heinonen
️️️️
П. Пеннанен
82'
Желтая карточка
S. Miettinen
80'
78'
Замена
T. Siira
️️️️
Г. Мораиш
70'
Замена
A. Sejdiu
️️️️
E. Mastokangas
Замена
Ранжел
️️️️
A. Vidjeskog
66'
59'
Желтая карточка
Х. Ндам
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Vidjeskog
53'
Желтая карточка
O. Diawara
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
10
Ousmane Diawara
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Хака
12
Anton Lepola
ВР
4
Хассан Ндам
ЦЗ
5
Nicolas Gianini Dantas
ЦЗ
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
19
B. Reemst
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
10
Maissa Fall
ЦП
5
Гильерме Мораиш
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
13
Oskari Sallinen
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
КуПС
31
Tatu Hukkanen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Хака
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
3-4-4
25
Сиссе
16
25
Антви
10
13
Оксанен
20
26
1
Крайдль
33
6
Саволайнен
8
Пеннанен
3-4-3
12
4
Ндам
5
21
19
10
5
Мораиш
19
13
7
16
8
Пеннанен
17
17
8
Пеннанен
26
99
Ранжел
99
Ранжел
26
5
Мораиш
8
8
5
Мораиш
19
99
99
19
Остались в запасе
КуПС
Хака
31
Tatu Hukkanen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Остались в запасе
31
Tatu Hukkanen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
Остались в запасе
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Энди Смит
Статистика матча КуПС - Хака
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Joona Manninen, Finland
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
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