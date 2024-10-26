Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Уроба - Банияс
Аль-Уроба - Банияс: обзор матча 26 октября 2024
Аль-Уроба
26.10.2024, суббота, 15:55
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Банияс
4'
M. R. Azadi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Уроба - Банияс
Желтая карточка
Y. Olatunji
90'
+8
Замена
Y. Olatunji
️️️️
M. R. Azadi
87'
Замена
A. Anwar
️️️️
П. Бумаль
87'
81'
Замена
H. Almuharrami
️️️️
I. Tshibangu
80'
Замена
A. Al Balushi
️️️️
А. Лусамба
Замена
D. R. Nyengue
️️️️
K. Yahya
79'
Желтая карточка
L. Mezenga
72'
65'
Замена
J. Bauza
️️️️
K. Al Hammadi
Замена
M. Ismail
️️️️
Б. Травалли
63'
ГОЛ! 1:0!
M. R. Azadi
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Уроба
40
Abdullah Yousef
ВР
4
Salem Suliman
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
80
Sinisa Jolacic
ЦЗ
19
Adel Sabeel
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
36
Damilare Adigun
ЦП
99
Tiecoura Traore
ЦП
70
Khalid Yahya
(К)
ЦП
11
Бубакарр Травалли
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Банияс
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
2
Johan Bångsbo
ЦЗ
74
Adham Khalid
ЦЗ
7
Fawaz Awana
(К)
ЦП
20
Saile Souza
ЦП
19
Isaac Tshibangu
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
18
Suhail Ahmed Al Noobi
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Аль-Уроба
95
Rashid Suhail
ВР
19
Hamid Yahya
ЦЗ
21
Bader Rashed
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
23
Mohamed Ismail
ЦП
14
Yusuf Olatunji
ЦП
32
Patricio Ulises
ЦП
71
D. R. Nyengue
ЦФ
9
Abdulla Anwar
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
30
Ali Eid
ЦФ
Банияс
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
24
Abdurahman Saleh
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
7
Juan Bauza
ЦП
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
8
Mater Alhosani
ЦФ
4-1-3-2
40
4
80
19
3
20
Бумаль
36
99
70
9
11
Травалли
4-4-2
6
2
74
23
20
19
11
Лусамба
7
8
Маркович
18
11
Травалли
23
23
11
Травалли
9
14
14
9
70
71
71
70
20
Бумаль
9
9
20
Бумаль
19
5
5
19
23
7
7
23
11
Лусамба
21
21
11
Лусамба
Остались в запасе
Аль-Уроба
Банияс
95
Rashid Suhail
ВР
19
Hamid Yahya
ЦЗ
21
Bader Rashed
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
32
Patricio Ulises
ЦП
10
Rashid Mubarak
ЦФ
30
Ali Eid
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
24
Abdurahman Saleh
ЦЗ
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
8
Mater Alhosani
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
95
Rashid Suhail
ВР
19
Hamid Yahya
ЦЗ
21
Bader Rashed
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
32
Patricio Ulises
ЦП
10
Rashid Mubarak
ЦФ
30
Ali Eid
ЦФ
Остались в запасе
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
24
Abdurahman Saleh
ЦЗ
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
8
Mater Alhosani
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Аль-Уроба - Банияс
2
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
5
8
Количество передач
238
358
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Уроба
1 : 3
20.05.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Аль-Уроба
1 : 2
13.05.2025
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аджман Клуб
2 : 3
05.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Аль-Уроба
1 : 1
22.04.2025
Аль-Вахда
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Зафра
- : -
05.12.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Банияс
0 : 2
16.10.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Банияс
0 : 1
05.09.2026
Хатта Клуб
Новости команд
Все
Аль-Уроба
Банияс
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+