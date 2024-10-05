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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Иттихад - Аль-Батаих
Аль-Иттихад - Аль-Батаих: обзор матча 05 октября 2024
Аль-Иттихад
05.10.2024, суббота, 18:45
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Батаих
21'
М. Гайеди
45+1'
С. Годдос
90+7'
L. Leite
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Батаих
ГОЛ! 3:0!
L. Leite
Пас отдал
Д. Бесса
90'
+7
Желтая карточка
М. Гайеди
90'
+1
75'
Замена
Ивоней
️️️️
Нето
Замена
L. Leite
️️️️
Ш. Моганлу
68'
62'
Замена
S. Juma
️️️️
A. Hussain
58'
Желтая карточка
A. Hussain
51'
Замена
R. Pereira
️️️️
Д. Борхес
ГОЛ! 2:0!
С. Годдос
Пас отдал
М. Гайеди
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Гайеди
Пас отдал
С. Годдос
21'
Желтая карточка
C. Eduardo
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
33
Sultan Al Mantheri
ВР
12
Salim Rashid Obaid
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
23
Waleed Rashid
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
11
Даниэль Бесса
(К)
ЦП
24
Khalid Al Darmaki
ЦП
8
Caio Eduardo
ЦП
7
Саман Годдос
АП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Аль-Батаих
44
Ibrahim Eisa
ВР
26
Abdulaziz Hussain
ЦЗ
23
Дини Борхес
ЦЗ
41
Нето
ОП
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
6
Ulrich Meleke
ЦП
70
Азиз Ганиев
ЦП
10
M. Juma
ЦП
8
Paulinho
ЦП
9
Alvaro de Oliveira
ЦП
29
Anatole Bertrand Abang
(К)
ЦФ
Главный тренер
Горан Томич
Аль-Иттихад
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Saif Yousif
ВР
17
Saif Yousif
ВР
17
Saif Yousif
ВР
17
Saif Yousif
ВР
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
25
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
73
Michel Dreifke
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
6
Rejan Alivoda
ЦП
88
Habib Al-Fardan
ЦП
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
77
Leandro Leite
ЦФ
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
Аль-Батаих
26
Darwish bin Habib
ВР
6
Mohamed Ahmed
ЦЗ
25
Rafael Pereira
ЦЗ
45
Saeed Juma
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
31
Saud Khalil
ЦП
8
Ивоней
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
99
Haruna Hassan
ЦФ
4-3-2-1
33
12
3
23
16
Блажич
11
Бесса
24
8
10
Гайеди
7
Годдос
70
Моганлу
2-1-5-1-1
44
26
23
Борхес
41
Нето
6
10
8
9
70
Ганиев
19
29
70
Моганлу
77
77
70
Моганлу
23
Борхес
25
25
23
Борхес
26
45
45
26
41
Нето
8
Ивоней
8
Ивоней
41
Нето
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Батаих
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Saif Yousif
ВР
17
Saif Yousif
ВР
17
Saif Yousif
ВР
17
Saif Yousif
ВР
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
25
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
73
Michel Dreifke
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
6
Rejan Alivoda
ЦП
88
Habib Al-Fardan
ЦП
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
26
Darwish bin Habib
ВР
6
Mohamed Ahmed
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
31
Saud Khalil
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
99
Haruna Hassan
ЦФ
Главный тренер
Горан Томич
Остались в запасе
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Saif Yousif
ВР
17
Saif Yousif
ВР
17
Saif Yousif
ВР
17
Saif Yousif
ВР
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
25
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
73
Michel Dreifke
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
6
Rejan Alivoda
ЦП
88
Habib Al-Fardan
ЦП
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
Остались в запасе
26
Darwish bin Habib
ВР
6
Mohamed Ahmed
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
31
Saud Khalil
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
99
Haruna Hassan
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Главный тренер
Горан Томич
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Батаих
2
1
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
10
Нарушения
5
10
Офсайды
2
2
Количество передач
236
587
Сейвы
5
3
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Хатта Клуб
- : -
05.12.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Зафра
1 : 3
07.11.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Иттихад
0 : 2
04.09.2026
Аль-Айн
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аль-Батаих
0 : 2
23.04.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.04.2026
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