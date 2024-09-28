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ОАЭ. Про Лига
Хаур-Факкан - Аль-Иттихад
Хаур-Факкан - Аль-Иттихад: обзор матча 28 сентября 2024
Хаур-Факкан
28.09.2024, суббота, 16:20
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
43'
М. Гайеди
74'
Ш. Моганлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаур-Факкан - Аль-Иттихад
Желтая карточка
C. Doumbia
90'
88'
Желтая карточка
Д. Бесса
81'
Замена
A. Salam Mohammed
️️️️
W. Rashid
74'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Моганлу
Пас отдал
Д. Бесса
Замена
L. Seung-joon
️️️️
Лоуренси
63'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Гайеди
Пас отдал
Д. Бесса
37'
Желтая карточка
W. Rashid
Желтая карточка
W. Du-Jae
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаур-Факкан
1
Ahmed Hamdan
(К)
ВР
15
Abdulla Al Karbi
ЦЗ
74
Abdalla Alrefaey
ЦЗ
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
16
Pedro Pavlov
ЦЗ
10
Ayman Rchoq
ЦП
27
Маттеус
ЦП
14
Noureddine Oussama
ЦП
7
Лоуренси
ПВ
6
Won Du-Jae
ЦФ
23
Cheickna Doumbia
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Аль-Иттихад
33
Sultan Al Mantheri
ВР
12
Salim Rashid Obaid
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
23
Waleed Rashid
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
80
Неманья Йович
ЛВ
24
Khalid Al Darmaki
ЦП
11
Даниэль Бесса
(К)
ЦП
8
Caio Eduardo
ЦП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Хаур-Факкан
12
Ahmed Mahmoud
ВР
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
17
Sultan Alzaabi
ЦЗ
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
28
Hamdan Humaid
ЦП
30
Oumar Keita
ЦП
99
Brian Ramírez
ЦП
41
Khalid Jalal Al Marzouqi
ЦП
16
Lee Seung-joon
ЦП
Аль-Иттихад
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Eisa Houti
ВР
73
Michel Dreifke
ЦЗ
25
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
77
Leandro Leite
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
9
Fahad Albaroudi
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
4-3-1-2
1
15
6
16
74
10
27
Маттеус
14
7
Лоуренси
23
6
4-3-2-1
33
3
23
16
Блажич
12
24
11
Бесса
8
10
Гайеди
80
Йович
70
Моганлу
7
Лоуренси
16
16
7
Лоуренси
23
25
25
23
Остались в запасе
Хаур-Факкан
Аль-Иттихад
12
Ahmed Mahmoud
ВР
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
17
Sultan Alzaabi
ЦЗ
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
28
Hamdan Humaid
ЦП
30
Oumar Keita
ЦП
99
Brian Ramírez
ЦП
41
Khalid Jalal Al Marzouqi
ЦП
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Eisa Houti
ВР
73
Michel Dreifke
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
77
Leandro Leite
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
9
Fahad Albaroudi
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Остались в запасе
12
Ahmed Mahmoud
ВР
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
17
Sultan Alzaabi
ЦЗ
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
28
Hamdan Humaid
ЦП
30
Oumar Keita
ЦП
99
Brian Ramírez
ЦП
41
Khalid Jalal Al Marzouqi
ЦП
Остались в запасе
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Eisa Houti
ВР
73
Michel Dreifke
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
77
Leandro Leite
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
9
Fahad Albaroudi
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Статистика матча Хаур-Факкан - Аль-Иттихад
2
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
12
Офсайды
1
0
Количество передач
393
279
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Хатта Клуб
1 : 2
07.11.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Васл
5 : 2
04.09.2026
Хаур-Факкан
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Хатта Клуб
- : -
05.12.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Зафра
1 : 3
07.11.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Иттихад
0 : 2
04.09.2026
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