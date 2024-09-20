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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Банияс - Аджман Клуб
Банияс - Аджман Клуб: обзор матча 20 сентября 2024
Банияс
20.09.2024, пятница, 16:30
ОАЭ. Про Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Аджман Клуб
47'
F. Awana
53'
Ю. Ниакате
90+1'
J. Bauza
85'
W. Azarou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Банияс - Аджман Клуб
ГОЛ! 3:1!
J. Bauza
Пас отдал
Л. Маркович
90'
+1
85'
ГОЛ! 2:1!
W. Azarou
Пас отдал
L.
85'
Замена
S. Saeed
️️️️
M. Souboul
Замена
J. Bauza
️️️️
А. Лусамба
65'
Замена
Л. Маркович
️️️️
I. Tshibangu
65'
59'
Замена
L.
️️️️
H. Chikhaoui
ГОЛ! 2:0!
Ю. Ниакате
Пас отдал
S. Ahmed Al Noobi
53'
ГОЛ! 1:0!
F. Awana
Пас отдал
S. Ahmed Al Noobi
47'
Замена
K. Al Hammadi
️️️️
K. Mohammed Al Hosani
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банияс
55
Fahad Al Dhanhani
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
2
Johan Bångsbo
ЦЗ
3
Joao Victor
ЦЗ
19
Isaac Tshibangu
ЦП
7
Fawaz Awana
(К)
ЦП
20
Saile Souza
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
18
Suhail Ahmed Al Noobi
ЦФ
12
Юссуфу Ниакате
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Аджман Клуб
81
Ali Al Hosani
(К)
ВР
14
Fradj Ben Njima
ЦЗ
2
Abdulrahman Rakan
ЦЗ
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
57
Isam Faiz
ЦП
26
Bilal Abdullah
ЦП
10
Haykeul Chikhaoui
ЦП
37
Aymane El Hassouni
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
9
Walid Azarou
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
Банияс
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
74
Adham Khalid
ЦЗ
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
20
Saif Al Menhali
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
8
Mater Alhosani
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
34
Fahad Badr
ЦФ
Аджман Клуб
30
Yousuf Ahmed
ВР
28
Saoud Saeed
ЦЗ
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
67
Anas Mittache
ЦП
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
17
Saif Rashid
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
33
Lithierry
ЦФ
4-4-2
55
33
Буркэ
2
3
6
19
20
11
Лусамба
7
12
Ниакате
18
4-3-3
81
2
15
22
14
57
26
10
9
7
37
6
23
23
6
11
Лусамба
7
7
11
Лусамба
19
8
Маркович
8
Маркович
19
22
28
28
22
10
33
33
10
Остались в запасе
Банияс
Аджман Клуб
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
74
Adham Khalid
ЦЗ
20
Saif Al Menhali
ЦП
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
8
Mater Alhosani
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
34
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
30
Yousuf Ahmed
ВР
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
67
Anas Mittache
ЦП
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
17
Saif Rashid
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
Остались в запасе
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
74
Adham Khalid
ЦЗ
20
Saif Al Menhali
ЦП
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
8
Mater Alhosani
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
34
Fahad Badr
ЦФ
Остались в запасе
30
Yousuf Ahmed
ВР
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
67
Anas Mittache
ЦП
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
17
Saif Rashid
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Горан Туфегджич
Статистика матча Банияс - Аджман Клуб
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Количество передач
331
462
Сейвы
0
1
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Зафра
- : -
05.12.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Банияс
0 : 2
16.10.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Банияс
0 : 1
05.09.2026
Хатта Клуб
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аджман Клуб
- : -
04.12.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
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