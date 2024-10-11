Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Турция - Черногория
Турция - Черногория: обзор матча 11 октября 2024
Турция
11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B4, 3 тур
1 : 0
Завершен
Черногория
69'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Черногория
Желтая карточка
О. Кекчю
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
М. Осмайич
Желтая карточка
К. Айхан
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Вукотич
️️️️
М. Бакич
89'
Желтая карточка
М. Брнович
Замена
К. Айхан
️️️️
А. Гюлер
83'
76'
Замена
С. Мугоша
️️️️
С. Йоветич
76'
Замена
М. Брнович
️️️️
В. Йовович
ГОЛ! 1:0!
И. Кахведжи
Пас отдал
К. Йылдыз
69'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
К. Актюркоглу
68'
Желтая карточка
А. Гюлер
65'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Ю. Акгюн
62'
Замена
З. Челик
️️️️
М. Мюлдюр
62'
61'
Замена
М. Янкович
️️️️
Э. Куц
61'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Д. Камай
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Б. Йилмаз
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
(К)
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Черногория
13
Igor Nikić
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
14
Эдвин Куц
ОП
18
Марко Бакич
ЦП
10
Стеван Йоветич
(К)
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Турция
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
3-4-3
1
Чакир
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
6
Кекчю
17
Акгюн
10
Чалханоглу
21
Йилмаз
8
Гюлер
7
Актюркоглу
4-1-1-2-2
13
23
Марушич
5
Вуячич
15
Шипчич
2
Вукчевич
14
Куц
18
Бакич
18
Камай
16
Йовович
9
Крстович
10
Йоветич
8
Гюлер
22
Айхан
22
Айхан
8
Гюлер
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
17
Акгюн
10
Кахведжи
10
Кахведжи
17
Акгюн
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
10
Йылдырым
10
Йылдырым
21
Йилмаз
18
Бакич
11
Вукотич
11
Вукотич
18
Бакич
14
Куц
8
Янкович
8
Янкович
14
Куц
16
Йовович
14
Брнович
14
Брнович
16
Йовович
18
Камай
20
Осмайич
20
Осмайич
18
Камай
10
Йоветич
9
Мугоша
9
Мугоша
10
Йоветич
Остались в запасе
Турция
Черногория
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Турция - Черногория
3
2
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
19
10
Офсайды
2
2
Количество передач
491
277
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Турция
Черногория
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+