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Расписание матчей
Лига наций
Исландия - Уэльс
Исландия - Уэльс: обзор матча 11 октября 2024
Исландия
11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B4, 3 тур
2 : 2
Завершен
Уэльс
69'
Л. Томассон
72'
Д. Уорд (АГ)
11'
Б. Джонсон
29'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Исландия - Уэльс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Уорд
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Гудьонсен
84'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
82'
76'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
С. Томас
76'
Замена
Л. Каллен
️️️️
К. Робертс
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Уорд
Пас отдал
Л. Томассон
72'
ГОЛ! 1:2!
Л. Томассон
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
69'
59'
Желтая карточка
Д. Джеймс
51'
Желтая карточка
К. Мур
46'
Замена
У. Бернс
️️️️
Б. Джонсон
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
В. Тор Виллумсон
46'
Замена
Л. Томассон
️️️️
К. Биркир Финнссон
46'
41'
Желтая карточка
К. Робертс
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
32'
32'
Желтая карточка
Б. Джонсон
29'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
Н. Уильямс
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
28'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
(К)
ПП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
(К)
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
10
Оливер Купер
АП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
10
Лайам Каллен
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
8
Уэс Бернс
ЦФ
3-1-3-3
12
Валдимарссон
3
Гретарссон
5
Ингасон
4
Лунддал
7
Виллумсон
14
Финнссон
16
Тордарсон
7
Гудмундссон
11
Торстейнссон
9
Оскарссон
22
Гудьонсен
4-1-3-2
12
Уорд
3
Уильямс
14
Робертс
6
Родон
4
Дэвис
17
Джеймс
8
Уилсон
10
Купер
11
Джонсон
13
Мур
19
Томас
7
Виллумсон
19
Эллертссон
19
Эллертссон
7
Виллумсон
7
Гудмундссон
21
Траустасон
21
Траустасон
7
Гудмундссон
14
Финнссон
2
Томассон
2
Томассон
14
Финнссон
22
Гудьонсен
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
22
Гудьонсен
19
Томас
5
Кабанго
5
Кабанго
19
Томас
14
Робертс
10
Каллен
10
Каллен
14
Робертс
11
Джонсон
8
Бернс
8
Бернс
11
Джонсон
Остались в запасе
Исландия
Уэльс
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
Главный тренер
Аге Хареиде
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Льюис Кумас
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Льюис Кумас
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Исландия - Уэльс
2
5
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
8
Офсайды
3
0
Количество передач
326
476
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Antoni Bandić, Bosnia & Herzegovina
Стадион:
Лаугардалсвеллур
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