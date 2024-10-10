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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Словения
Норвегия - Словения: обзор матча 10 октября 2024
Норвегия
10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа B3, 3 тур
3 : 0
Завершен
Словения
7'
Э. Холанд
52'
А. Серлот
62'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Словения
Желтая карточка
П. Берг
88'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
Ю. Рюэрсон
82'
79'
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Гнезда Черин
79'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Б. Шешко
Замена
А. Доннум
️️️️
А. Нуса
75'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
А. Серлот
75'
Замена
П. Берг
️️️️
М. Торсбю
75'
73'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Д. Петрович
63'
Желтая карточка
П. Стоянович
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Серлот
62'
57'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
Ю. Балковец
57'
Замена
Ж. Целар
️️️️
А. Шпорар
ГОЛ! 2:0!
А. Серлот
52'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Л. Эстигард
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Нуса
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Словения
1
Ян Облак
(К)
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
15
Сондре Лангас
ЦП
18
Феликс-Хорн Майре
ЦП
15
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Арон Доннум
ПВ
17
Торбьорн Хеггем
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
17
Ян Млакар
ЛВ
19
Кенан Байрич
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
17
Давид Зец
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
14
Блаж Крамер
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюланд
3
Айер
21
Ханше-Ольсен
4
Эстигард
5
Вольфе
8
Берге
14
Рюэрсон
2
Торсбю
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
3-2-2-3
1
Облак
6
Бийол
3
Балковец
13
Янжа
20
Стоянович
21
Дркушич
22
Гнезда Черин
4
Петрович
11
Шешко
9
Шпорар
10
Элшник
4
Эстигард
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Эстигард
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
14
Рюэрсон
15
Ветлесен
15
Ветлесен
14
Рюэрсон
20
Нуса
19
Доннум
19
Доннум
20
Нуса
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
4
Петрович
14
Куртич
14
Куртич
4
Петрович
22
Гнезда Черин
7
Иличич
7
Иличич
22
Гнезда Черин
9
Шпорар
11
Целар
11
Целар
9
Шпорар
11
Шешко
14
Крамер
14
Крамер
11
Шешко
3
Балковец
18
Випотник
18
Випотник
3
Балковец
Остались в запасе
Норвегия
Словения
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
18
Феликс-Хорн Майре
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Торбьорн Хеггем
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
17
Ян Млакар
ЛВ
17
Давид Зец
ЦФ
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
18
Феликс-Хорн Майре
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Торбьорн Хеггем
ЦФ
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
17
Ян Млакар
ЛВ
17
Давид Зец
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Норвегия - Словения
1
1
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
5
11
Офсайды
1
1
Количество передач
487
415
Сейвы
2
10
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Уллеваал
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