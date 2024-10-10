Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Финляндия - Ирландия
Финляндия - Ирландия: обзор матча 10 октября 2024
Финляндия
10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа B2, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ирландия
17'
Й. Похьянпало
57'
Л. Скейлз
88'
Р. Брэди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Ирландия
88'
ГОЛ! 1:2!
Р. Брэди
Пас отдал
Ф. Эбоселе
80'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
Ч. Огбене
80'
Замена
А. Айда
️️️️
С. Шмодикс
Замена
Т. Пукки
️️️️
Л. Валта
78'
Замена
Б. Каллман
️️️️
Й. Похьянпало
78'
71'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Э. Фергюсон
71'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
Ф. Азаз
Замена
О. Антман
️️️️
Р. Шуллер
65'
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Скейлз
Пас отдал
Р. Брэди
ГОЛ! 1:0!
Й. Похьянпало
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
2
Томас Гальвес
ЛЗ
3
Адам Сталь
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
10
Лео Валта
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
18
Топи Кескинен
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
(К)
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
21
Сэмми Шмодикс
АП
11
Финн Азаз
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
16
Ансси Сухонен
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
9
Фредрик Йенсен
АП
7
Оливер Антман
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
5
Марк МакГиннес
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
17
Кейси МакАтир
АП
10
Джейми МакГрат
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
4-5-1
1
Градецки
2
Гальвес
3
Хосконен
4
Иванов
3
Сталь
11
Шуллер
10
Валта
8
Лод
18
Кескинен
6
Камара
20
Похьянпало
3-3-3-1
1
Келлехер
22
Коллинс
3
Скейлз
4
О'Ши
6
Каллен
8
Найт
11
Брэди
21
Шмодикс
11
Азаз
20
Огбене
9
Фергюсон
11
Шуллер
7
Антман
7
Антман
11
Шуллер
20
Похьянпало
19
Каллман
19
Каллман
20
Похьянпало
10
Валта
10
Пукки
10
Пукки
10
Валта
20
Огбене
21
Эбоселе
21
Эбоселе
20
Огбене
11
Азаз
10
МакГрат
10
МакГрат
11
Азаз
9
Фергюсон
7
Пэррот
7
Пэррот
9
Фергюсон
21
Шмодикс
10
Айда
10
Айда
21
Шмодикс
Остались в запасе
Финляндия
Ирландия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
16
Ансси Сухонен
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
9
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Маркку Канерва
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
5
Марк МакГиннес
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
17
Кейси МакАтир
АП
Главный тренер
Джон О'Ши
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
16
Ансси Сухонен
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
9
Фредрик Йенсен
АП
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
5
Марк МакГиннес
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
17
Кейси МакАтир
АП
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Джон О'Ши
Статистика матча Финляндия - Ирландия
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
5
Количество передач
525
443
Сейвы
8
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Новости команд
Все
Финляндия
Ирландия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+