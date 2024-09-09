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Расписание матчей
Лига наций
Турция - Исландия
Турция - Исландия: обзор матча 09 сентября 2024
Турция
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B4, 2 тур
3 : 1
Завершен
Исландия
2'
К. Актюркоглу
52'
К. Актюркоглу
88'
К. Актюркоглу
37'
В. Пальссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Исландия
ГОЛ! 3:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
А. Гюлер
88'
Замена
К. Айхан
️️️️
И. Юкшек
87'
Желтая карточка
И. Кахведжи
86'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
У. Найир
81'
74'
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
Замена
З. Челик
️️️️
М. Мюлдюр
74'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
И. Кахведжи
74'
59'
Замена
В. Лунддал
️️️️
В. Пальссон
59'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Г. Сигурдссон
59'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
ГОЛ! 2:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Э. Эльмали
52'
46'
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
М. Андерсон
Замена
О. Кекчю
️️️️
Х. Чалханоглу
46'
44'
Желтая карточка
Д. Лео Гретарссон
37'
ГОЛ! 1:1!
В. Пальссон
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
У. Найир
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
(К)
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
9
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
(К)
ПП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
2
Логи Томассон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-3-2-1
1
Гюнок
13
Эльмали
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
16
Юкшек
10
Кахведжи
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
8
Гюлер
9
Найир
2-5-1-2
12
Валдимарссон
16
Херманнссон
3
Гретарссон
7
Гудмундссон
18
Андерсон
16
Тордарсон
4
Пальссон
14
Финнссон
10
Сигурдссон
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
16
Юкшек
22
Айхан
22
Айхан
16
Юкшек
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Чалханоглу
9
Найир
5
Йокушлу
5
Йокушлу
9
Найир
10
Кахведжи
11
Йылдыз
11
Йылдыз
10
Кахведжи
4
Пальссон
4
Лунддал
4
Лунддал
4
Пальссон
18
Андерсон
7
Виллумсон
7
Виллумсон
18
Андерсон
11
Торстейнссон
21
Траустасон
21
Траустасон
11
Торстейнссон
10
Сигурдссон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Турция
Исландия
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Логи Томассон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Логи Томассон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Турция - Исландия
1
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
652
347
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Гюрсель Аксель
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