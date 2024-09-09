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Расписание матчей
Лига наций
Черногория - Уэльс
Черногория - Уэльс: обзор матча 09 сентября 2024
Черногория
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B4, 2 тур
1 : 2
Завершен
Уэльс
73'
Д. Камай
1'
К. Мур
3'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черногория - Уэльс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Джеймс
80'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Х. Уилсон
80'
Замена
М. Харрис
️️️️
К. Мур
Замена
Р. Радунович
️️️️
А. Вукчевич
77'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
А. Марушич
74'
Замена
Н. Эракович
️️️️
С. Йоветич
74'
ГОЛ! 1:2!
Д. Камай
Пас отдал
Н. Крстович
73'
Замена
М. Бакич
️️️️
С. Мугоша
69'
Замена
М. Осмайич
️️️️
М. Брнович
69'
61'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
О. Купер
Желтая карточка
А. Марушич
57'
51'
Желтая карточка
К. Мефам
Желтая карточка
М. Брнович
49'
49'
Желтая карточка
Н. Уильямс
46'
Замена
С. Томас
️️️️
Л. Кумас
43'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
К. Робертс
3'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
Н. Уильямс
2'
Желтая карточка
И. Ампаду
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Мур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
14
Милош Брнович
ЦП
10
Стеван Йоветич
(К)
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Бен Дэвис
(К)
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
10
Оливер Купер
АП
8
Харри Уилсон
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Igor Nikić
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
7
Виктор Джуканович
ЛВ
21
Илия Вукотич
ОП
18
Марко Бакич
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
23
Новица Эракович
ЦП
15
Vladimir Perišić
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
4-1-2-3
1
Миятович
2
Вукчевич
15
Шипчич
6
Рубежич
23
Марушич
14
Брнович
18
Камай
16
Йовович
9
Мугоша
9
Крстович
10
Йоветич
3-2-3-1
1
Дарлоу
6
Родон
2
Мефам
5
Ампаду
3
Уильямс
4
Дэвис
8
Уилсон
10
Купер
9
Кумас
13
Мур
2
Вукчевич
3
Радунович
3
Радунович
2
Вукчевич
9
Мугоша
18
Бакич
18
Бакич
9
Мугоша
10
Йоветич
23
Эракович
23
Эракович
10
Йоветич
14
Брнович
20
Осмайич
20
Осмайич
14
Брнович
23
Марушич
4
Вукчевич
4
Вукчевич
23
Марушич
8
Уилсон
10
Рэмзи
10
Рэмзи
8
Уилсон
10
Купер
17
Джеймс
17
Джеймс
10
Купер
13
Мур
18
Харрис
18
Харрис
13
Мур
14
Робертс
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Робертс
9
Кумас
19
Томас
19
Томас
9
Кумас
Остались в запасе
Черногория
Уэльс
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Igor Nikić
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
15
Vladimir Perišić
ЦП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
Главный тренер
Роберт Просинечки
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Igor Nikić
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
15
Vladimir Perišić
ЦП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Черногория - Уэльс
2
4
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
12
5
Нарушения
17
10
Офсайды
2
0
Количество передач
352
364
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Stadion Kraj Bistrice, Niksic
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