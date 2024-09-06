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Расписание матчей
Лига наций
Уэльс - Турция
Уэльс - Турция: обзор матча 06 сентября 2024
Уэльс
06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B4, 1 тур
0 : 0
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Турция
90'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
А. Гюлер
90'
Замена
Э. Топджу
️️️️
З. Челик
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Джеймс
88'
77'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
И. Юкшек
77'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
К. Йылдыз
Замена
Л. Кумас
️️️️
С. Томас
72'
Замена
К. Мур
️️️️
А. Рэмзи
72'
64'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
О. Кекчю
62'
Желтая карточка
М. Мюлдюр
62'
Вторая желтая
Б. Йилмаз
60'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
39'
Желтая карточка
К. Айхан
31'
Желтая карточка
Б. Йилмаз
Желтая карточка
Б. Джонсон
29'
Желтая карточка
Х. Уилсон
28'
25'
Желтая карточка
К. Йылдыз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
(К)
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Крейг Беллами
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
22
Каан Айхан
(К)
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
18
Марк Харрис
ЦП
16
Чарли Крю
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
10
Оливер Купер
АП
17
Рубин Колуилл
АП
13
Киффер Мур
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Умут Найир
ЦФ
3-2-2-3
12
Уорд
14
Робертс
5
Ампаду
6
Родон
4
Дэвис
3
Уильямс
17
Джеймс
10
Рэмзи
11
Джонсон
19
Томас
8
Уилсон
3-2-2-2-1
1
Гюнок
22
Айхан
14
Бартакжи
4
Сеюнджу
2
Челик
18
Мюлдюр
16
Юкшек
6
Кекчю
8
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
17
Джеймс
10
Купер
10
Купер
17
Джеймс
19
Томас
9
Кумас
9
Кумас
19
Томас
10
Рэмзи
13
Мур
13
Мур
10
Рэмзи
2
Челик
4
Топджу
4
Топджу
2
Челик
16
Юкшек
5
Йокушлу
5
Йокушлу
16
Юкшек
6
Кекчю
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
6
Кекчю
8
Гюлер
10
Кахведжи
10
Кахведжи
8
Гюлер
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
Остались в запасе
Уэльс
Турция
21
Адам Дэвис
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
16
Чарли Крю
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Крейг Беллами
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
16
Чарли Крю
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Уэльс - Турция
2
1
5
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
20
Офсайды
4
3
Количество передач
602
300
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Кардифф Сити
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