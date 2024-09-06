Протокол Исландия - Черногория
Составы команд
9
Оскарссон
8
Йоуханнессон
11
Торстейнссон
21
Сигурдссон
10
Сигурдссон
22
Гудьонсен
Остались в запасе
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Остались в запасе
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Статистика матча Исландия - Черногория
Всего ударов по воротам
12
10
Количество передач
338
498
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2