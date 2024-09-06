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Расписание матчей
Лига наций
Казахстан - Норвегия
Казахстан - Норвегия: обзор матча 06 сентября 2024
Казахстан
06.09.2024, пятница, 17:00
Лига наций, группа B3, 1 тур
0 : 0
Завершен
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Норвегия
84'
Замена
S. Walle Egeli
️️️️
А. Нуса
Замена
Э. Астанов
️️️️
И. Чесноков
80'
78'
Желтая карточка
А. Доннум
Желтая карточка
И. Чесноков
75'
Желтая карточка
А. Абикен
72'
70'
Замена
А. Доннум
️️️️
А. Серлот
70'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Ф. Майре
70'
Замена
С. Берге
️️️️
П. Берг
Замена
Р. Каримов
️️️️
Б. Зайнутдинов
63'
Замена
М. Самородов
️️️️
А. Аимбетов
58'
Замена
А. Абикен
️️️️
Р. Оразов
58'
Желтая карточка
А. Касым
42'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Асхат Тагыберген
(К)
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
17
Ислам Чесноков
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
18
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Казахстан
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
8
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
15
Сондре Лангас
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Арон Доннум
ПВ
23
Sindre Walle Egeli
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-3-2-1
12
Шацкий
6
Касым
22
Марочкин
3
Алип
4
Быстров
20
Оразов
8
Тагыберген
11
Вороговский
19
Зайнутдинов
17
Чесноков
17
Аимбетов
4-1-1-2-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
4
Эстигард
21
Ханше-Ольсен
5
Вольфе
6
Берг
18
Майре
10
Эдегор
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
20
Оразов
8
Абикен
8
Абикен
20
Оразов
17
Чесноков
21
Астанов
21
Астанов
17
Чесноков
17
Аимбетов
10
Самородов
10
Самородов
17
Аимбетов
19
Зайнутдинов
19
Каримов
19
Каримов
19
Зайнутдинов
6
Берг
8
Берге
8
Берге
6
Берг
7
Серлот
19
Доннум
19
Доннум
7
Серлот
20
Нуса
23
23
20
Нуса
18
Майре
11
Ларсен
11
Ларсен
18
Майре
Остались в запасе
Казахстан
Норвегия
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
15
Сондре Лангас
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
15
Сондре Лангас
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Казахстан - Норвегия
4
1
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
12
Нарушения
12
9
Офсайды
3
0
Количество передач
272
649
Сейвы
2
0
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Центральный
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