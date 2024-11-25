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Расписание матчей
Боливия. Примера
Боливар - Насьональ Потоси
Боливар - Насьональ Потоси: обзор матча 25 ноября 2024
Боливар
25.11.2024, понедельник, 00:30
Боливия. Примера, 22 тур
5 : 3
Завершен
Насьональ Потоси
2'
Л. Хустиниано
45+1'
M. Ortiz (АГ)
48'
Э. Вака
67'
Р. Вака
70'
B. SÃ¡vio
59'
M. Prost
90'
E. Restrepo
90+7'
C. Preciado
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Насьональ Потоси
90'
+7
ГОЛ! 5:3!
C. Preciado
90'
ГОЛ! 5:2!
E. Restrepo
Пас отдал
C. Preciado
Желтая карточка
К. Мельгар
87'
84'
Замена
L. Pavia
️️️️
P. Azogue
84'
Замена
В. Абрего
️️️️
M. Prost
82'
Желтая карточка
L. Demiquel
Желтая карточка
Э. Вака
75'
Замена
Фабио
️️️️
A. Oviedo
73'
Замена
Х. Сагредо
️️️️
R. Orihuela
73'
Замена
P. Rodriguez
️️️️
Ф. Сауседо
73'
Замена
L. Fernando Paz
️️️️
Й. Роча
73'
ГОЛ! 5:1!
B. SÃ¡vio
Пас отдал
К. Мельгар
70'
ГОЛ! 4:1!
Р. Вака
Пас отдал
A. Oviedo
67'
Замена
B. SÃ¡vio
️️️️
J. Velásquez
65'
59'
ГОЛ! 3:1!
M. Prost
Пас отдал
J. Correa
ГОЛ! 3:0!
Э. Вака
Пас отдал
Р. Вака
48'
46'
Замена
J. Andia
️️️️
J. Hoyos
46'
Замена
J. Correa
️️️️
W. Alvarez
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
M. Ortiz
45'
+1
Желтая карточка
Й. Роча
26'
9'
Желтая карточка
J. Hoyos
ГОЛ! 1:0!
Л. Хустиниано
Пас отдал
К. Мельгар
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
2
Йомар Роча
ЦЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
6
Эрвин Вака
ОП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
19
A. Oviedo
ЦФ
80
Карлос Мельгар
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Насьональ Потоси
12
Saidt Mustafa
ВР
77
Jorge Rojas
ЦЗ
33
Luis Demiquel
ЦЗ
16
Andrés Torrico
ЦЗ
26
Edisson Restrepo
ЦЗ
21
Miyhel Ortiz
ЦП
17
S. Guerra
ЦП
22
J. Hoyos
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
19
W. Alvarez
ЦФ
20
M. Prost
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Боливар
24
Alejandro Hidalgo
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
6
Alex Granell
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
17
P. Rodriguez
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Насьональ Потоси
12
Jorge Mejía
ВР
32
Heber Leanos
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
15
Javier Guerra
ЦП
17
S. Galindo
ЦП
8
Luis Pavia
ЦП
15
J. Andia
ЦП
10
C. Preciado
ЦФ
27
Alfredo García
ЦФ
91
Виктор Абрего
ЦФ
9
José Correa
ЦФ
3-1-3-3
12
Кордано
2
Роча
44
4
Сагредо
6
Вака
20
Сауседо
23
Хустиниано
11
Вака
80
Мельгар
19
7
4-4-2
12
33
16
26
77
17
22
18
21
20
19
44
2
Сагредо
2
Сагредо
44
2
Роча
8
8
2
Роча
20
Сауседо
17
17
20
Сауседо
7
10
10
7
19
90
Фабио
90
Фабио
19
18
8
8
18
22
15
15
22
20
91
Абрего
91
Абрего
20
19
9
9
19
Остались в запасе
Боливар
Насьональ Потоси
24
Alejandro Hidalgo
ВР
35
Diego Campos
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Alex Granell
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
Главный тренер
Флавио Робатто
12
Jorge Mejía
ВР
32
Heber Leanos
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
15
Javier Guerra
ЦП
17
S. Galindo
ЦП
10
C. Preciado
ЦФ
27
Alfredo García
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Остались в запасе
24
Alejandro Hidalgo
ВР
35
Diego Campos
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Alex Granell
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
Остались в запасе
12
Jorge Mejía
ВР
32
Heber Leanos
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
15
Javier Guerra
ЦП
17
S. Galindo
ЦП
10
C. Preciado
ЦФ
27
Alfredo García
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Статистика матча Боливар - Насьональ Потоси
3
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
10
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
20
9
Офсайды
1
1
Количество передач
346
333
Сейвы
5
6
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Насьональ Потоси
1 : 1
08.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Оруро
1 : 1
31.10.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
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2
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2
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2025.07.22 12:30
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2025.06.17 11:43
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2023.06.26 20:32
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