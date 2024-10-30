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Расписание матчей
Боливия. Примера
Стронгест - Сан-Хосе Оруро
Стронгест - Сан-Хосе Оруро: обзор матча 30 октября 2024
Стронгест
30.10.2024, среда, 03:00
Боливия. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Сан-Хосе Оруро
2'
Х. Чура
30'
Х. Чура
90'
G. Sotomayor
45+1'
J. Sanguinetti (П)
90+7'
V. Melgar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стронгест - Сан-Хосе Оруро
90'
+7
ГОЛ! 3:2!
V. Melgar
ГОЛ! 3:1!
G. Sotomayor
90'
Замена
Б. Миранда
️️️️
Х. Арраскальта
88'
Желтая карточка
V. Cuellar
82'
Замена
G. Sotomayor
️️️️
E. Triverio
77'
Замена
Д. Вайар
️️️️
S. Guerrero
65'
46'
Замена
R. Ferrufino
️️️️
H. Sanchez
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
J. Sanguinetti
ГОЛ! 2:0!
Х. Чура
30'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чура
Пас отдал
S. Guerrero
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
31
Ronald Bustos
ЦЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
30
Хайме Арраскальта
ЛВ
6
Abdiel Ayarza
ЦП
15
Maximiliano Caire
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
9
Enrique Triverio
ЦФ
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Сан-Хосе Оруро
1
Родриго Банегас
ВР
14
Lider Yanarico
ЦЗ
2
S. Torres
(К)
ЦЗ
20
Brian Sobrero
ЦЗ
14
H. Sanchez
ЦП
2
Jhoni Ramallo
ЦП
24
H. Rodriguez
ЦП
6
V. Melgar
ЦП
24
Aldair Mamani
ЦП
11
J. Sanguinetti
ЦФ
33
Andrés Landa
ЦФ
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
19
Daniel Lino
ЦЗ
7
Joel Amoroso
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
5
Álvaro Quiroga
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
11
Бруно Миранда
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
37
Hugo Guzmán Vaca
ЦФ
Сан-Хосе Оруро
13
Jorge Arauz
ВР
12
Santiago Paz
ВР
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
46
Albert Aramayo
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
77
Gastón Comas
ЦП
14
Kevin García
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
10
Roler Ferrufino
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
23
Luis Alí
ЦФ
2-3-2-3
23
Вискарра
31
3
6
15
16
30
Арраскальта
23
Чура
21
9
90
3-5-2
1
Банегас
14
2
20
14
24
6
24
2
33
11
90
28
Вайар
28
Вайар
90
30
Арраскальта
11
Миранда
11
Миранда
30
Арраскальта
9
26
26
9
14
10
10
14
Остались в запасе
Стронгест
Сан-Хосе Оруро
1
Джоан Гутьеррес
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
19
Daniel Lino
ЦЗ
7
Joel Amoroso
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
5
Álvaro Quiroga
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
37
Hugo Guzmán Vaca
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
13
Jorge Arauz
ВР
12
Santiago Paz
ВР
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
46
Albert Aramayo
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
77
Gastón Comas
ЦП
14
Kevin García
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
20
Percy Loza
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
23
Luis Alí
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоан Гутьеррес
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
19
Daniel Lino
ЦЗ
7
Joel Amoroso
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
5
Álvaro Quiroga
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
37
Hugo Guzmán Vaca
ЦФ
Остались в запасе
13
Jorge Arauz
ВР
12
Santiago Paz
ВР
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
46
Albert Aramayo
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
77
Gastón Comas
ЦП
14
Kevin García
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
20
Percy Loza
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
23
Luis Alí
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Стронгест - Сан-Хосе Оруро
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
8
5
Офсайды
0
1
Количество передач
129
161
Сейвы
0
4
Точность передач %
54
64
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
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