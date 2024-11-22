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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Томаяпо - Боливар
Реал Томаяпо - Боливар: обзор матча 22 ноября 2024
Реал Томаяпо
22.11.2024, пятница, 02:00
Боливия. Примера, 17 тур
2 : 2
Завершен
Боливар
16'
L. Corulo (П)
55'
К. Мельгар
59'
Р. Вака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Томаяпо - Боливар
Замена
J. Carrasco
️️️️
J. Orellana
82'
Замена
F. Aguilar
️️️️
S. Villamíl
75'
Замена
R. Lima
️️️️
C. Arano
68'
67'
Замена
L. Fernando Paz
️️️️
Э. Вака
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Вака
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Мельгар
Пас отдал
Р. Вака
Желтая карточка
S. Cuiza
52'
46'
Замена
Р. Вака
️️️️
A. Granell
Замена
S. Cuiza
️️️️
M. Cardan
46'
46'
Замена
A. Oviedo
️️️️
Х. Сагредо
Вторая желтая
M. Barbery
41'
Желтая карточка
M. Barbery
30'
29'
Желтая карточка
Х. Сагредо
21'
Желтая карточка
Х. Сагредо
Желтая карточка
M. Avilés
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
L. Corulo
16'
13'
Желтая карточка
Л. Хустиниано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
25
Juan Orellana
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
5
Leandro Corulo
ЦЗ
37
Massiel Cardan
ЦП
5
Mijaíl Avilés
ЦП
13
Mario Barbery
ЦП
8
Christian Arano
ЦП
45
Sergio Villamíl
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
(К)
ЦП
9
Leonardo Becerra
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
6
Эрвин Вака
ОП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
6
Alex Granell
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
80
Карлос Мельгар
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
55
J. Carrasco
ЦЗ
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
32
Rivaldo Méndez
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
6
Rai Lima
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
Боливар
24
Alejandro Hidalgo
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
17
P. Rodriguez
ЦФ
19
A. Oviedo
ЦФ
3-5-1-1
23
25
30
5
13
8
45
29
5
37
9
3-1-3-3
12
Кордано
4
Сагредо
44
2
Сагредо
6
Вака
20
Сауседо
23
Хустиниано
6
80
Мельгар
90
Фабио
7
37
28
28
37
25
55
55
25
45
20
20
45
8
6
6
8
6
Вака
8
8
6
Вака
6
11
Вака
11
Вака
6
2
Сагредо
19
19
2
Сагредо
Остались в запасе
Реал Томаяпо
Боливар
25
Álex Arancibia
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
32
Rivaldo Méndez
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
24
Alejandro Hidalgo
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
17
P. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
25
Álex Arancibia
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
32
Rivaldo Méndez
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
Остались в запасе
24
Alejandro Hidalgo
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
17
P. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Реал Томаяпо - Боливар
3
1
3
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
5
5
Офсайды
1
1
Количество передач
92
169
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Реал Томаяпо
- : -
02.12.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
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«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
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