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Расписание матчей
Боливия. Примера
Стронгест - Блуминг
Стронгест - Блуминг: обзор матча 23 сентября 2024
Стронгест
23.09.2024, понедельник, 02:30
Боливия. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Блуминг
56'
J. Amoroso
63'
C. Menacho
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стронгест - Блуминг
88'
Желтая карточка
C. Romero
Замена
G. Sotomayor
️️️️
Д. Вайар
80'
Желтая карточка
J. Amoroso
78'
75'
Замена
C. Jiménez
️️️️
B. Uraezaña
68'
Желтая карточка
R. Gomez Miranda
Желтая карточка
E. Triverio
68'
Замена
V. Cuellar
️️️️
Б. Миранда
67'
Замена
E. Triverio
️️️️
Х. Арраскальта
67'
63'
ГОЛ! 1:1!
C. Menacho
Пас отдал
M. A. Becerra
62'
Замена
S. Garzon
️️️️
Х. Карлос Арсэ
62'
Замена
R.
️️️️
F. Arismendi
ГОЛ! 1:0!
J. Amoroso
Пас отдал
Л. Урсино
56'
46'
Замена
C. Menacho
️️️️
O. Arce
42'
Желтая карточка
F. Arismendi
30'
Желтая карточка
Х. Карлос Арсэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
31
Ronald Bustos
ЦЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
30
Хайме Арраскальта
ЛВ
7
Joel Amoroso
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Блуминг
1
Braulio Uraezaña
ВР
26
C. Romero
ЦЗ
4
Denilson Duran
ЦЗ
24
M. A. Becerra
ЦЗ
23
Hector Suarez
ЦП
16
Arquímedes Figuera
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
16
F. Arismendi
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
(К)
ПП
9
Othoniel Arce
ЦФ
22
R. Gomez Miranda
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бустос
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
26
G. Sotomayor
ЦФ
9
Enrique Triverio
ЦФ
32
Fernando Kuqui
ЦФ
Блуминг
12
Carlos Jiménez
ВР
3
Gabriel Valverde
ЦЗ
2
Gustavo Visalla
ЦЗ
31
Daniel Aponte Peña
ЦЗ
15
Rafinha
ЦП
88
Guilmar Centella
ЦП
8
O. Siles
ЦП
18
R. Eguez
ЦФ
11
C. Menacho
ЦФ
33
Matheo Becerra
ЦФ
11
Samuel Garzon
ЦФ
3-3-2-2
23
Вискарра
31
44
Энумба
3
7
88
Урсино
28
Вайар
30
Арраскальта
23
Чура
11
Миранда
90
3-5-2
1
26
4
24
17
Арсэ
16
8
Вильярроэль
16
23
22
9
11
Миранда
16
16
11
Миранда
28
Вайар
26
26
28
Вайар
30
Арраскальта
9
9
30
Арраскальта
1
12
12
1
16
15
15
16
9
11
11
9
17
Арсэ
11
11
17
Арсэ
Остались в запасе
Стронгест
Блуминг
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
3
Gabriel Valverde
ЦЗ
2
Gustavo Visalla
ЦЗ
31
Daniel Aponte Peña
ЦЗ
88
Guilmar Centella
ЦП
8
O. Siles
ЦП
18
R. Eguez
ЦФ
33
Matheo Becerra
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бустос
Остались в запасе
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
Остались в запасе
3
Gabriel Valverde
ЦЗ
2
Gustavo Visalla
ЦЗ
31
Daniel Aponte Peña
ЦЗ
88
Guilmar Centella
ЦП
8
O. Siles
ЦП
18
R. Eguez
ЦФ
33
Matheo Becerra
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Главный тренер
Карлос Бустос
Статистика матча Стронгест - Блуминг
2
4
Всего ударов по воротам
3
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
3
1
Офсайды
1
1
Количество передач
170
43
Сейвы
0
1
Точность передач %
93
69
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Блуминг
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 22 тур
Блуминг
0 : 0
18.10.2026
Индепендьенте Петролеро
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