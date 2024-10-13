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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра - Сан-Марино
Андорра - Сан-Марино: обзор матча 13 октября 2024
Андорра
13.10.2024, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Сан-Марино
10'
А. Росас
39'
М. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Андорра - Сан-Марино
Замена
L. E. Blanco
️️️️
J. Teixeira
87'
78'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Л. Лаццари
77'
Желтая карточка
Т. Бенвенути
66'
Замена
С. Дзаннони
️️️️
Н. Сенсоли
66'
Замена
Д. Бенвенути
️️️️
Ф. Фаббри
Замена
Х. Гомес
️️️️
И. Альварес
62'
51'
Желтая карточка
Ф. Фаббри
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Мартинес
46'
Замена
Э. Валес
️️️️
М. Валес
46'
46'
Замена
S. Giocondi
️️️️
А. Контадини
46'
Замена
Э. Голинуччи
️️️️
М. Валли Казадеи
42'
Желтая карточка
М. Пазолини
ГОЛ! 2:0!
М. Пужоль
Пас отдал
Ж. Сервос
39'
Желтая карточка
М. Пужоль
32'
Замена
И. Фернандес
️️️️
А. Росас
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Росас
Пас отдал
М. Льовера
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
16
João Teixeira
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
ВР
15
Марко Пазолини
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
6
Андреа Контадини
ЦП
20
Нико Сенсоли
АП
11
Николас Джакопетти
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
23
L. E. Blanco
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
10
Самуэле Дзаннони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
25
Giacomo Molinari
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
3-4-3
12
Альварес
15
Сан Николас
5
Льовера
4
Гарсия
17
Сервос
7
Пужоль
3
Валес
16
9
Куку
11
Росас
7
Мартинес
4-4-1-1
1
Коломбо
5
Франциози
4
Фаббри
5
Бенвенути
15
Пазолини
23
Валли Казадеи
21
Лаццари
6
Контадини
22
Муларони
20
Сенсоли
11
Джакопетти
12
Альварес
1
Хосеп Гомес
1
Хосеп Гомес
12
Альварес
3
Валес
8
Валес
8
Валес
3
Валес
16
23
23
16
7
Мартинес
9
Санчес
9
Санчес
7
Мартинес
11
Росас
20
Фернандес
20
Фернандес
11
Росас
6
Контадини
3
3
6
Контадини
4
Фаббри
2
Бенвенути
2
Бенвенути
4
Фаббри
20
Сенсоли
10
Дзаннони
10
Дзаннони
20
Сенсоли
21
Лаццари
7
Витаиоли
7
Витаиоли
21
Лаццари
23
Валли Казадеи
8
Голинуччи
8
Голинуччи
23
Валли Казадеи
Остались в запасе
Андорра
Сан-Марино
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
25
Giacomo Molinari
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
25
Giacomo Molinari
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Андорра - Сан-Марино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
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