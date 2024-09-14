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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Дефенсор Спортинг - Расинг М
Дефенсор Спортинг - Расинг М: обзор матча 14 сентября 2024
Дефенсор Спортинг
14.09.2024, суббота, 01:30
Уругвай. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Расинг М
58'
F. Barrios
23'
D. Nandin
70'
A. Alaniz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенсор Спортинг - Расинг М
Желтая карточка
A. Soria
90'
+8
90'
+7
Замена
A. Severo
️️️️
A. Alaniz
90'
+7
Замена
A. Hernandez
️️️️
G. Bueno
Замена
R. Dudok
️️️️
Х. Вальенте
89'
Замена
E. Cuello Gutiérrez
️️️️
Г. де лос Сантос
78'
Желтая карточка
C. Spinelli
75'
70'
ГОЛ! 1:2!
A. Alaniz
Желтая карточка
Р. Джампаоли
68'
67'
Замена
M. Caceres
️️️️
T. Espinosa
ГОЛ! 1:1!
F. Barrios
58'
Замена
J. Viacava
️️️️
L. Ymbert
46'
Замена
F. Barrios
️️️️
W. Montoya
46'
44'
Желтая карточка
R. Odriozola
42'
Желтая карточка
L. Rodriguez
41'
Желтая карточка
D. Nandin
33'
Желтая карточка
J. Varela
23'
ГОЛ! 0:1!
D. Nandin
12'
Желтая карточка
L. Monzón
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
2
Lucas Ymbert
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
59
Walter Montoya
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
16
José Álvarez
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
7
J. Varela
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
11
Pablo Viudez
ЦФ
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
3-4-3
12
Доусон
2
4
Джампаоли
3
де лос Сантос
59
21
Вальенте
24
80
77
11
16
3-2-3-1
25
33
26
17
3
4
7
7
23
23
2
23
23
2
59
5
5
59
3
де лос Сантос
30
30
3
де лос Сантос
21
Вальенте
19
19
21
Вальенте
26
26
26
26
3
17
17
3
7
7
7
7
Остались в запасе
Дефенсор Спортинг
Расинг М
1
Matías Dufour
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
11
Pablo Viudez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
11
Pablo Viudez
ЦФ
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
Главный тренер
Мартин Варини
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Расинг М
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Esteban Guerra, Uruguay
Стадион:
Эстадио Луис Францини
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На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
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