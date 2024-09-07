Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Дефенсор Спортинг
Серро - Дефенсор Спортинг: обзор матча 07 сентября 2024
Серро
07.09.2024, суббота, 21:00
Уругвай. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Дефенсор Спортинг
6'
S. Ramirez (П)
89'
W. Montoya
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро - Дефенсор Спортинг
89'
ГОЛ! 1:1!
W. Montoya
Замена
Y. Gorgoroso
️️️️
S. Ramirez
87'
86'
Желтая карточка
C. Spinelli
Желтая карточка
P. Lacoste
85'
Желтая карточка
A. Macelli
68'
Замена
N. González
️️️️
M. Perez
64'
62'
Желтая карточка
B. Mansilla
Замена
G. Umpierrez
️️️️
J. Javier Berrios Mora
46'
46'
Замена
W. Montoya
️️️️
F. Barrios
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Ramirez
6'
5'
Желтая карточка
К. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
2
Nahuel Petillo
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
6
Rodrigo Marín
ЦП
55
Martín Rabuñal
ЦП
13
Maximiliano Perez
ЦФ
14
Santiago Ramirez
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
80
Agustin Soria
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
77
Claudio Spinelli
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Серро
33
Franco Rodríguez
ВР
25
Kevin Larrea
ВР
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
3
Lorenzo Albano
ЦП
2
Gabriel Umpierrez
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
9
Nicólas González
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
11
Diego Aguilera
ЦФ
9
Lucas Rodriguez
ЦФ
Дефенсор Спортинг
23
Bruno Simone
ВР
23
Juan Viacava
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
2
Lucas Ymbert
ЦЗ
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
59
Walter Montoya
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
2-4-4
1
24
13
2
6
55
5
13
7
14
14
3-4-3
12
Доусон
4
Джампаоли
3
де лос Сантос
5
5
24
21
Вальенте
80
16
11
77
14
21
21
14
14
2
2
14
13
9
9
13
5
59
59
5
Остались в запасе
Серро
Дефенсор Спортинг
33
Franco Rodríguez
ВР
25
Kevin Larrea
ВР
3
Lorenzo Albano
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
11
Diego Aguilera
ЦФ
9
Lucas Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
23
Bruno Simone
ВР
23
Juan Viacava
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
2
Lucas Ymbert
ЦЗ
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
33
Franco Rodríguez
ВР
25
Kevin Larrea
ВР
3
Lorenzo Albano
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
11
Diego Aguilera
ЦФ
9
Lucas Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
23
Bruno Simone
ВР
23
Juan Viacava
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
2
Lucas Ymbert
ЦЗ
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Серро - Дефенсор Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Javier Feres, Uruguay
Стадион:
Луис Трокколи
Новости команд
Все
Серро
Дефенсор Спортинг
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+