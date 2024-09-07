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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Монтевидео Уондерерс
Расинг М - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 07 сентября 2024
Расинг М
07.09.2024, суббота, 18:30
Уругвай. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Монтевидео Уондерерс
13'
L. Morales
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Монтевидео Уондерерс
90'
+3
Замена
M. Suárez
️️️️
B. Veglio
90'
+3
Замена
S. Guzmán
️️️️
G. Vega
90'
+2
Желтая карточка
M. Risso
86'
Замена
N. Queiroz
️️️️
N. Royón
Замена
G. Bueno
️️️️
L. Monzón
78'
Замена
M. Caceres
️️️️
L. Rodriguez
78'
71'
Замена
N. Ferreira
️️️️
К. Ролон
Замена
T. Espinosa
️️️️
A. Alaniz
65'
Замена
L. Gorocito
️️️️
J. Rivero
65'
Замена
A. Severo
️️️️
J. Urretaviscaya
40'
13'
ГОЛ! 0:1!
L. Morales
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
7
J. Varela
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
2
Paulo Lima
ЦЗ
4
Lucas Morales
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
27
Leonel Bontempo
ЦЗ
8
Кевин Ролон
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
7
Gonzalo Vega
ЦП
16
José Alberti
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
15
Nicolás Royón
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
3
G. Bueno
ЦЗ
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
7
Alejandro Severo
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
Монтевидео Уондерерс
12
Enzo López
ВР
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
5
Nicolás Queiroz
ЦП
15
Martín Suárez
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
30
Juan Rodriguez
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
25
Nicolás Ferreira
ЦФ
4-5-1
25
4
33
17
4
7
23
7
80
21
23
4-5-1
25
4
4
27
2
8
Ролон
7
16
8
10
15
33
3
3
33
7
26
26
7
23
26
26
23
80
7
7
80
21
8
8
21
15
5
5
15
8
15
15
8
7
20
20
7
8
Ролон
25
25
8
Ролон
Остались в запасе
Расинг М
Монтевидео Уондерерс
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
12
Enzo López
ВР
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
30
Juan Rodriguez
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
Остались в запасе
12
Enzo López
ВР
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
30
Juan Rodriguez
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Статистика матча Расинг М - Монтевидео Уондерерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Освальдо Роберто
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Расинг М
Монтевидео Уондерерс
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
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