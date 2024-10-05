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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Руан - Версаль
Руан - Версаль: обзор матча 05 октября 2024
Руан
05.10.2024, суббота, 19:00
Франция. Третья лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Версаль
Матч
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Коэффициенты
Статистика матча Руан - Версаль
2
3
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0
0
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2
3
Матчи команд
Руан
Франция. Третья лига, 14 тур
Руан
- : -
05.12.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 13 тур
Флери
1 : 0
21.11.2026
Руан
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Париж 13
3 : 1
17.10.2026
Руан
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Версаль
Франция. Третья лига, 14 тур
Париж 13
- : -
05.12.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
4 : 0
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 2
17.10.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
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Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
2024.02.09 01:12
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2024.02.08 10:43
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
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Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
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Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
2024.02.09 01:12
2
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
2024.02.08 10:43
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
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Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
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