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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Лаваль
Труа - Лаваль: обзор матча 01 ноября 2024
Труа
01.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 12 тур
0 : 0
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Лаваль
Замена
R. Fage
️️️️
Ю. М'Чангама
86'
84'
Замена
К. Зохи
️️️️
J. Roye
78'
Замена
S. Sanna
️️️️
М. Селлуки
Замена
J. Assoumou
️️️️
С. Ириэ
72'
Замена
Р. Саид
️️️️
К. Донг
72'
Замена
М. Аделин
️️️️
Ж. Нонге
69'
Замена
Р. Рипар
️️️️
П. Ибну Ба
68'
66'
Замена
L. Martins
️️️️
М. Камара
65'
Замена
M. Tchokounté
️️️️
С. Дукуре
56'
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
П. Ибну Ба
41'
Желтая карточка
Ж. Нонге
35'
27'
Желтая карточка
T. Thomas
Желтая карточка
И. Бура
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Монфрей
(К)
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Кильян Донг
АП
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
11
Мамаду Камара
ЦФ
3
William Bianda
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Труа
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
12
Ryan Fage
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
11
Loïs Martins
ЦП
12
Moise Adilehou
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-4-1-1
16
Леметр
14
Бура
6
Монфрей
4
Диас
17
Мендес
42
7
Нонге
10
М'Чангама
22
Ириэ
7
Донг
14
Ба
4-1-1-4
30
Самасса
23
21
Куасси
7
21
Коколо
8
19
Селлуки
22
Дукуре
4
3
11
Камара
7
Нонге
5
Аделин
5
Аделин
7
Нонге
10
М'Чангама
12
12
10
М'Чангама
14
Ба
20
Рипар
20
Рипар
14
Ба
7
Донг
19
Саид
19
Саид
7
Донг
22
Ириэ
15
15
22
Ириэ
11
Камара
11
11
11
Камара
19
Селлуки
6
6
19
Селлуки
22
Дукуре
18
18
22
Дукуре
4
9
Зохи
9
Зохи
4
Остались в запасе
Труа
Лаваль
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
12
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
12
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Труа - Лаваль
3
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
18
Офсайды
1
1
Количество передач
542
366
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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