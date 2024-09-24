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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Труа
Анси - Труа: обзор матча 24 сентября 2024
Анси
24.09.2024, вторник, 21:30
Франция. Лига 2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Труа
11'
C. Billemaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Труа
Желтая карточка
K. Djoco
90'
+7
Желтая карточка
T. Delphis
90'
+1
Замена
J. Kouadio
️️️️
Ф. Н'Сакаля
90'
Замена
А. Бермон
️️️️
Й. Демонси
80'
79'
Замена
М. Аделин
️️️️
С. Ириэ
79'
Замена
J. Assoumou
️️️️
A. Kante
Замена
T. Delphis
️️️️
C. Billemaz
75'
72'
Замена
P. Gozzi Iweru
️️️️
М. Жан Тарат
65'
Замена
Р. Рипар
️️️️
П. Ибну Ба
65'
Замена
Р. Саид
️️️️
К. Донг
45'
+1
Желтая карточка
A. Kante
Желтая карточка
C. Billemaz
23'
ГОЛ! 1:0!
C. Billemaz
Пас отдал
K. Djoco
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
21
Axel Drouhin
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
28
Antoine Larose
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
22
Сирьак Ириэ
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
(К)
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Ричи Вальме
ЦЗ
27
Julien Kouadio
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
4-1-2-3
1
Эскале
6
2
21
Н'Сакаля
21
5
Каши
24
Демонси
17
Пажо
9
22
28
3-4-2-2
17
Мендес
4
Диас
14
Бура
10
М'Чангама
42
19
Тарат
22
Ириэ
8
Диоп
7
Донг
1
14
Ба
21
Н'Сакаля
27
27
21
Н'Сакаля
22
41
41
22
24
Демонси
26
Бермон
26
Бермон
24
Демонси
19
Тарат
5
5
19
Тарат
22
Ириэ
5
Аделин
5
Аделин
22
Ириэ
14
Ба
20
Рипар
20
Рипар
14
Ба
42
15
15
42
7
Донг
19
Саид
19
Саид
7
Донг
Остались в запасе
Анси
Труа
16
Томас Калленс
ВР
4
Ричи Вальме
ЦЗ
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
16
Николя Леметр
ВР
7
Хавьер Шавалерен
ОП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
4
Ричи Вальме
ЦЗ
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
7
Хавьер Шавалерен
ОП
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Анси - Труа
3
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
19
11
Офсайды
1
3
Количество передач
223
413
Сейвы
3
1
Точность передач %
56
70
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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