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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Уондерерс - Серро
Монтевидео Уондерерс - Серро: обзор матча 17 августа 2024
Монтевидео Уондерерс
17.08.2024, суббота, 01:00
Уругвай. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Серро
24'
L. Morales
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Уондерерс - Серро
Пенальти не реализован!
N. Ferreira
90'
+5
90'
+1
Красная карточка
M. Abero
86'
Замена
D. Cóccaro
️️️️
J. Javier Berrios Mora
82'
Желтая карточка
M. Gonzalez
Замена
S. Guzmán
️️️️
N. Royón
80'
Замена
L. Bontempo
️️️️
G. Vega
80'
73'
Желтая карточка
M. Abero
66'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
B. Scorza
Замена
N. Ferreira
️️️️
T. Viudez
58'
46'
Замена
Y. Gorgoroso
️️️️
R. Marín
Желтая карточка
M. Risso
38'
ГОЛ! 1:0!
L. Morales
Пас отдал
G. Vega
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
23
Emiliano García
ЦЗ
4
Lucas Morales
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
8
Bruno Veglio
ЦП
16
José Alberti
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
7
Gonzalo Vega
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
8
Кевин Ролон
ЦП
15
Nicolás Royón
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
16
Mathias Abero
ЦЗ
5
Alejo Macelli
ЦП
6
Rodrigo Marín
ЦП
14
Santiago Ramirez
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Монтевидео Уондерерс
1
Mauro Silveira
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
27
Leonel Bontempo
ЦЗ
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
2
Paulo Lima
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
30
Juan Rodriguez
ЦФ
25
Nicolás Ferreira
ЦФ
Серро
33
Franco Rodríguez
ВР
2
Nahuel Petillo
ЦП
11
Maicol Rodríguez
ЦП
2
Gabriel Umpierrez
ЦП
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
11
Diego Aguilera
ЦФ
18
Yan Mosquera
ЦФ
3-5-1-1
25
23
4
4
10
7
32
Альбаррасин
8
Ролон
16
8
15
4-2-4
1
24
13
16
30
5
6
9
7
14
14
7
27
27
7
15
20
20
15
10
25
25
10
7
11
11
7
6
21
21
6
14
17
17
14
Остались в запасе
Монтевидео Уондерерс
Серро
30
Juan Rodriguez
ЦФ
1
Mauro Silveira
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
2
Paulo Lima
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
Главный тренер
Алехандро Капуччо
33
Franco Rodríguez
ВР
2
Nahuel Petillo
ЦП
2
Gabriel Umpierrez
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
18
Yan Mosquera
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Остались в запасе
30
Juan Rodriguez
ЦФ
1
Mauro Silveira
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
2
Paulo Lima
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
Остались в запасе
33
Franco Rodríguez
ВР
2
Nahuel Petillo
ЦП
2
Gabriel Umpierrez
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
18
Yan Mosquera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Серро
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
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Серро
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
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