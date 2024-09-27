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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Халидж
Аль-Иттихад - Халидж: обзор матча 27 сентября 2024
Аль-Иттихад
27.09.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Халидж
49'
К. Бензема
56'
У. Ауа
68'
С. Бергвейн
90+5'
Х. Аль-Гамди
5'
Х. Нарей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Халидж
ГОЛ! 4:1!
Х. Аль-Гамди
Пас отдал
К. Бензема
90'
+5
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Н. Канте
84'
78'
Замена
М. Аль-Хавсави
️️️️
А. Аль-Шаафи
73'
Замена
Ф. Мартинш
️️️️
К. Фортунис
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
С. Бергвейн
69'
ГОЛ! 3:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
М. Диаби
68'
60'
Замена
С. Абу Аль-Шамат
️️️️
С. Аль-Хамсл
ГОЛ! 2:1!
У. Ауа
Пас отдал
М. Факихи
56'
Желтая карточка
У. Ауа
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
У. Ауа
49'
Замена
М. Факихи
️️️️
М. Шанкити
46'
Замена
Ф. Аль-Сагур
️️️️
Х. Кадеш
46'
Желтая карточка
Х. Кадеш
43'
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Нарей
Пас отдал
Х. Аль-Сумайри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
(К)
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
2
Митай
5
Аль-Амри
13
Шанкити
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
3-2-2-2-1
96
Аль-Хайдари
5
Ребошу
19
Аль-Фахад
32
Тиссеран
39
Аль-Хамсл
14
Аль-Шаафи
6
Курбелис
88
Аль-Сумайри
7
Нарей
7
Фортунис
15
Хамзи
13
Шанкити
42
Факихи
42
Факихи
13
Шанкити
15
Кадеш
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
15
Кадеш
91
Канте
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
91
Канте
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
34
Бергвейн
14
Аль-Шаафи
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
14
Аль-Шаафи
39
Аль-Хамсл
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
39
Аль-Хамсл
7
Фортунис
10
Мартинш
10
Мартинш
7
Фортунис
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Халидж
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттихад - Халидж
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
5
Офсайды
4
0
Количество передач
601
334
Сейвы
4
3
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Majed Mohammed Al-Shamrani, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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