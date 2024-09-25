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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Мондорф-ле-Бен - УНА Штрассен
Мондорф-ле-Бен - УНА Штрассен: обзор матча 25 сентября 2024
Мондорф-ле-Бен
25.09.2024, среда, 21:00
Люксембург. Национальный дивизион, 8 тур
1 : 1
Завершен
УНА Штрассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мондорф-ле-Бен - УНА Штрассен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мондорф-ле-Бен
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Тб
1 : 1
16.07.2026
Мондорф-ле-Бен
Лига конференций, 1 раунд
Мондорф-ле-Бен
1 : 2
09.07.2026
Динамо Тб
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
УНА Штрассен
0 : 0
23.05.2026
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
17.05.2026
Унион Тетус Петанж
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Виктория Роспорт
1 : 0
10.05.2026
Мондорф-ле-Бен
УНА Штрассен
Лига конференций, 2 раунд
УНА Штрассен
0 : 1
30.07.2026
Партизан
Лига конференций, 2 раунд
Партизан
4 : 0
23.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
УНА Штрассен
0 : 0
23.05.2026
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