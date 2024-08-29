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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Джазира - Аль-Уроба
Аль-Джазира - Аль-Уроба: обзор матча 29 августа 2024
Аль-Джазира
29.08.2024, четверг, 16:55
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Уроба
45'
M. Rabii
90+6'
Н. Кебану (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Джазира - Аль-Уроба
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Кебану
90'
+6
Замена
А. Идрис
️️️️
M. Rabii
80'
77'
Замена
S. Surour
️️️️
П. Рикардо
Замена
C. Ocoró
️️️️
B. Oliveira
65'
61'
Замена
L. Mezenga
️️️️
D. R. Nyengue
46'
Замена
P. Ulises
️️️️
П. Бумаль
ГОЛ! 1:0!
M. Rabii
Пас отдал
М. Эль-Ненни
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Джазира
55
Али Хасейф
(К)
ВР
15
Mohammed Rabii
ЦЗ
6
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
5
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
12
Richard Akonnor
ЦЗ
24
Зайед Султан
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Mamadou Coulibaly
ЦП
80
Bruno Oliveira
ЦП
13
Рамон Миерес
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Аль-Уроба
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
(К)
ВР
80
Sinisa Jolacic
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
4
Salem Suliman
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
8
Appolinaire Kack
ЦП
71
D. R. Nyengue
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
11
Бубакарр Травалли
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Аль-Джазира
1
Abdullrahman Al Amer
ВР
26
Stojan Leković
ВР
21
Абдулла Идрис
ЦЗ
44
Mamadou Gassama
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
22
Nikola Vukić
ЦП
10
Khalfan Mubarak
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
88
Mohamed Alwafi
ЦП
71
Carlos Ocoró
ЦФ
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
Аль-Уроба
40
Abdullah Yousef
ВР
33
Jamal Abdullah
ВР
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
5
Ahmad Essa Juma
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
14
Yusuf Olatunji
ЦП
18
Shaheen Surour
ЦП
70
Khalid Yahya
ЦП
6
Mohanad Khamis Obaid
ЦП
32
Patricio Ulises
ЦП
9
Abdulla Anwar
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
3-2-3-1-1
55
Хасейф
6
Аль-Аттас
5
12
15
24
Султан
6
Эль-Ненни
8
80
92
Кебану
13
Миерес
3-3-1-3
55
16
19
4
80
20
Бумаль
4
Рикардо
8
11
Травалли
9
71
15
21
Идрис
21
Идрис
15
80
71
71
80
71
3
3
71
4
Рикардо
18
18
4
Рикардо
20
Бумаль
32
32
20
Бумаль
Остались в запасе
Аль-Джазира
Аль-Уроба
1
Abdullrahman Al Amer
ВР
26
Stojan Leković
ВР
44
Mamadou Gassama
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
22
Nikola Vukić
ЦП
10
Khalfan Mubarak
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
88
Mohamed Alwafi
ЦП
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
40
Abdullah Yousef
ВР
33
Jamal Abdullah
ВР
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
5
Ahmad Essa Juma
ЦЗ
14
Yusuf Olatunji
ЦП
70
Khalid Yahya
ЦП
6
Mohanad Khamis Obaid
ЦП
9
Abdulla Anwar
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Остались в запасе
1
Abdullrahman Al Amer
ВР
26
Stojan Leković
ВР
44
Mamadou Gassama
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
22
Nikola Vukić
ЦП
10
Khalfan Mubarak
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
88
Mohamed Alwafi
ЦП
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
Остались в запасе
40
Abdullah Yousef
ВР
33
Jamal Abdullah
ВР
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
5
Ahmad Essa Juma
ЦЗ
14
Yusuf Olatunji
ЦП
70
Khalid Yahya
ЦП
6
Mohanad Khamis Obaid
ЦП
9
Abdulla Anwar
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Главный тренер
Бруну Перейра
Статистика матча Аль-Джазира - Аль-Уроба
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
12
Офсайды
4
1
Количество передач
354
320
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 3
05.09.2026
Аль-Джазира
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Уроба
1 : 3
20.05.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Аль-Уроба
1 : 2
13.05.2025
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аджман Клуб
2 : 3
05.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Аль-Уроба
1 : 1
22.04.2025
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