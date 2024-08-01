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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Тигрес УАНЛ - Пуэбла
Тигрес УАНЛ - Пуэбла: обзор матча 01 августа 2024
Тигрес УАНЛ
01.08.2024, четверг, 04:30
Кубок лиг Северной Америки, группа 11, 2 тур
2 : 1
Завершен
Пуэбла
2'
С. Кордова
85'
D. Reyes
12'
D. de Buen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигрес УАНЛ - Пуэбла
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
S. Olmedo
89'
Замена
С. Орменьо
️️️️
D. de Buen
ГОЛ! 2:1!
D. Reyes
Пас отдал
М. Флорес
85'
83'
Желтая карточка
E. Gularte
82'
Замена
S. Olmedo
️️️️
A. Herrera
81'
Замена
P. Villa
️️️️
G. Ferrareis
Желтая карточка
Х. Ангуло
77'
71'
Вторая желтая
Л. Каваллини
Замена
Х. Хосе Пурата
️️️️
J. Vigón
68'
Замена
М. Флорес
️️️️
С. Кордова
64'
Замена
Х. Брунетта
️️️️
А. Жиньяк
64'
Замена
L. Quinones
️️️️
J. Herrera
64'
62'
Желтая карточка
K. Velasco
56'
Замена
J. Gonzalez
️️️️
D. Álvarez
55'
Желтая карточка
A. Herrera
55'
Замена
K. Velasco
️️️️
R. Castillo
50'
Желтая карточка
E. Orona
45'
Желтая карточка
R. Castillo
Желтая карточка
J. Vigón
41'
33'
Желтая карточка
Л. Каваллини
12'
ГОЛ! 1:1!
D. de Buen
ГОЛ! 1:0!
С. Кордова
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигрес УАНЛ
14
Jesus Angel Garza Garcia
ЦЗ
19
Guido Pizarro
(К)
ЦЗ
13
Diego Reyes
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
77
Jonathan Herrera
ЦП
8
Фернандо Горриаран
ЦП
6
Juan Vigón
ЦП
17
Себастьян Кордова
АП
1
N. Guzman
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
7
Nicolás Ibáñez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Пуэбла
25
Miguel Jiménez
ВР
4
Emanuel Gularte
ЦЗ
14
Efrain Orona
ЦЗ
26
Brayan Angulo
ЦЗ
5
Diego de Buen
(К)
ЦП
7
Daniel Álvarez
ЦП
17
Raúl Castillo
ЦП
6
Pablo González
ЦП
3
Alberto Herrera
ЦП
9
Лукас Каваллини
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
Тигрес УАНЛ
25
Carlos Rodríguez
ВР
21
Fernando Tapia
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
26
Fernando Ordonez
ЦЗ
4
Eduardo Tercero
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
8
Bernardo Parra
ЦП
15
Sebastian Fierro
ЦП
20
Марсело Флорес
АП
11
Хуан Брунетта
АП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
23
L. Quinones
ЦФ
Пуэбла
31
Juan Pablo Ramon Gomez Castillo
ВР
33
Jesús Rodríguez
ВР
5
Jorge Rodríguez
ЦЗ
3
Sebastian Olmedo
ЦЗ
208
Patrick Villa
ЦЗ
15
Facundo Waller
ЦП
10
Jair Gonzalez
ЦП
19
Ángel Robles
ЦП
26
Kevin Velasco
ЦФ
8
Luis Garcia
ЦФ
9
Rafael Duran
ЦФ
9
Сантьяго Орменьо
ЦФ
4-3-1-3
14
13
27
Ангуло
19
77
8
Горриаран
6
17
Кордова
7
10
Жиньяк
1
3-5-2
25
4
14
26
5
17
6
3
7
2
9
Каваллини
6
44
Пурата
44
Пурата
6
4
4
17
Кордова
20
Флорес
20
Флорес
17
Кордова
10
Жиньяк
11
Брунетта
11
Брунетта
10
Жиньяк
77
23
23
77
3
3
3
3
2
208
208
2
7
10
10
7
17
26
26
17
5
9
Орменьо
9
Орменьо
5
Остались в запасе
Тигрес УАНЛ
Пуэбла
25
Carlos Rodríguez
ВР
21
Fernando Tapia
ВР
26
Fernando Ordonez
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
8
Bernardo Parra
ЦП
15
Sebastian Fierro
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
31
Juan Pablo Ramon Gomez Castillo
ВР
33
Jesús Rodríguez
ВР
5
Jorge Rodríguez
ЦЗ
15
Facundo Waller
ЦП
19
Ángel Robles
ЦП
8
Luis Garcia
ЦФ
9
Rafael Duran
ЦФ
Остались в запасе
25
Carlos Rodríguez
ВР
21
Fernando Tapia
ВР
26
Fernando Ordonez
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
8
Bernardo Parra
ЦП
15
Sebastian Fierro
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
Остались в запасе
31
Juan Pablo Ramon Gomez Castillo
ВР
33
Jesús Rodríguez
ВР
5
Jorge Rodríguez
ЦЗ
15
Facundo Waller
ЦП
19
Ángel Robles
ЦП
8
Luis Garcia
ЦФ
9
Rafael Duran
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Статистика матча Тигрес УАНЛ - Пуэбла
3
1
7
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
11
3
Нарушения
15
19
Офсайды
1
0
Количество передач
548
248
Сейвы
2
5
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Керетаро
3 : 2
02.08.2026
Тигрес УАНЛ
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пуэбла
1 : 1
21.11.2026
Атлетико Сан-Луис
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Керетаро
0 : 2
09.11.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пуэбла
1 : 2
31.10.2026
Пумас
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Атлас
4 : 3
26.10.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Пуэбла
1 : 1
01.08.2026
Гвадалахара
Информация о матче
Главный судья:
Армандо Вильярреал
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