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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Канзаc Сити - Чикаго Файр
Канзаc Сити - Чикаго Файр: обзор матча 29 июля 2024
Канзаc Сити
29.07.2024, понедельник, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 4, 1 тур
2 : 1
Завершен
Чикаго Файр
39'
Р. Кастельянос
76'
W. Agada
22'
Г. Куциас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Чикаго Файр
Замена
A. Vargas
️️️️
S. Afrifa
84'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Т. Лайбольд
81'
79'
Замена
Э. Гутман
️️️️
А. Суке
ГОЛ! 2:1!
W. Agada
Пас отдал
S. Afrifa
76'
Замена
Р. Володер
️️️️
А. Фонтас
73'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастельянос
Пас отдал
R. Walter
39'
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Куциас
Пас отдал
Б. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
(К)
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
54
R. Walter
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Чикаго Файр
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
(К)
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Канзаc Сити
20
Chris Rindov
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
3
Дани Росеро
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
70
Alenis Vargas
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Чикаго Файр
25
Jeffrey Gal
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
31
Федерико Наварро
ОП
1
Крис Брейди
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
3-2-5
29
19
Кастельянос
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
54
14
Лайбольд
22
20
Шаллой
17
11
3-1-3-3
2
Суке
3
Акоста
3
Сальквист
30
Хименес
21
Герберс
11
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
70
Куциас
16
18
3
Фонтас
6
Володер
6
Володер
3
Фонтас
17
70
70
17
14
Лайбольд
22
Бассонг
22
Бассонг
14
Лайбольд
2
Суке
15
Гутман
15
Гутман
2
Суке
Остались в запасе
Канзаc Сити
Чикаго Файр
20
Chris Rindov
ЦЗ
3
Дани Росеро
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
25
Jeffrey Gal
ВР
31
Федерико Наварро
ОП
1
Крис Брейди
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
20
Chris Rindov
ЦЗ
3
Дани Росеро
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Остались в запасе
25
Jeffrey Gal
ВР
31
Федерико Наварро
ОП
1
Крис Брейди
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Канзаc Сити - Чикаго Файр
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
5
5
Количество передач
212
181
Сейвы
0
2
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
2 : 1
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
Информация о матче
Главный судья:
Рубиэль Васкес
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