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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Скалица - Железьярне Подбрезова
Скалица - Железьярне Подбрезова: обзор матча 23 ноября 2024
Скалица
23.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Железьярне Подбрезова
57'
R. Sanusi
90+3'
А. Йираджанг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Скалица - Железьярне Подбрезова
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Йираджанг
Пас отдал
R. Paraj
Желтая карточка
A. Krčík
90'
+2
Желтая карточка
A. Morong
90'
88'
Желтая карточка
A. Danko
83'
Желтая карточка
A. Slávik
72'
Желтая карточка
К. Кострна
71'
Замена
А. Йираджанг
️️️️
R. Galčík
71'
Замена
O. Deml
️️️️
S. Štefánik
69'
Желтая карточка
R. Paraj
Замена
M. Fábry
️️️️
Y. Michael Yao
69'
Желтая карточка
M. Nagy
66'
57'
ГОЛ! 0:1!
R. Sanusi
Пас отдал
S. Štefánik
Желтая карточка
A. Sobczyk
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скалица
39
Martin Junas
ВР
37
Adam Krčík
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
18
Martin Nagy
(К)
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
34
Alex Sobczyk
ЦП
11
Yann Michael Yao
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
18
Alex Markovic
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
(К)
ПЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
15
René Paraj
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
30
Roland Galčík
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
11
Adam Gaži
ЦП
11
Marek Fábry
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Железьярне Подбрезова
5
Mário Mrva
ЦЗ
19
Martin Talakov
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
2-5-1-2
39
37
3
18
19
22
34
9
14
33
11
2-5-1-2
28
24
Кострна
18
15
25
14
26
13
9
23
30
11
11
11
11
26
8
8
26
30
14
Йираджанг
14
Йираджанг
30
Остались в запасе
Скалица
Железьярне Подбрезова
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
11
Adam Gaži
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
5
Mário Mrva
ЦЗ
19
Martin Talakov
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
11
Adam Gaži
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Остались в запасе
5
Mário Mrva
ЦЗ
19
Martin Talakov
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Главный тренер
Владимир Чифраник
Статистика матча Скалица - Железьярне Подбрезова
4
4
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
382
387
Сейвы
2
4
Точность передач %
71
70
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Mestsky Stadion Skalica, Skalica
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Железьярне Подбрезова
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