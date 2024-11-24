Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Ружомберок - Комарно
Ружомберок - Комарно: обзор матча 24 ноября 2024
Ружомберок
24.11.2024, воскресенье, 17:30
Словакия. Найк Лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Комарно
21'
M. Kelemen (П)
18'
J. Sylvestr
31'
М. Малы (АГ)
70'
O. Rudzan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Комарно
90'
+1
Замена
T. Nemeth
️️️️
J. Sylvestr
Замена
M. Chobot
️️️️
M. Chrien
80'
75'
Замена
M. Šimko
️️️️
D. Ožvolda
Замена
M. Boďa
️️️️
M. Kelemen
71'
Замена
D. Huf
️️️️
Я. Гладик
71'
70'
ГОЛ! 1:3!
O. Rudzan
Пас отдал
C. Bayemi
Желтая карточка
S. Lavrinčík
67'
66'
Замена
J. Pastorek
️️️️
N. Tamás
66'
Замена
C. Bayemi
️️️️
G. Nagy
Замена
T. Mudry
️️️️
K. Domonkos
60'
Замена
A. Tučný
️️️️
М. Мадленьяк
60'
Желтая карточка
K. Domonkos
53'
45'
Желтая карточка
J. Sylvestr
Желтая карточка
D. Kostl
45'
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Малы
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Kelemen
21'
18'
ГОЛ! 0:1!
J. Sylvestr
Пас отдал
D. Zak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
10
Kristóf Domonkos
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
6
Dan Ožvolda
ЦП
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
22
Nándor Tamás
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
20
Marián Chobot
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
Комарно
32
Matúš Chropovský
ВР
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
3
Martin Šimko
ЦП
15
David Kmeto
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
17
Christian Bayemi
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
3-5-1-1
1
23
Мадленьяк
33
Малы
32
Габриэль
4
17
16
9
10
14
Гладик
26
4-3-3
1
5
24
8
21
77
12
6
7
22
9
9
20
20
9
14
Гладик
9
9
14
Гладик
26
30
30
26
23
Мадленьяк
17
17
23
Мадленьяк
10
6
6
10
6
3
3
6
9
10
10
9
22
7
7
22
77
17
17
77
Остались в запасе
Ружомберок
Комарно
34
Matěj Luksch
ВР
19
Martin Gomola
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
32
Matúš Chropovský
ВР
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
15
David Kmeto
ЦП
20
Jozef Špyrka
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Остались в запасе
34
Matěj Luksch
ВР
19
Martin Gomola
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
Остались в запасе
32
Matúš Chropovský
ВР
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
15
David Kmeto
ЦП
20
Jozef Špyrka
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Микулас Радваный
Статистика матча Ружомберок - Комарно
3
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
14
Офсайды
2
4
Количество передач
446
324
Сейвы
3
7
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
Новости команд
Все
Ружомберок
Комарно
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+