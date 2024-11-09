Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Слован - Скалица
Слован - Скалица: обзор матча 09 ноября 2024
Слован
09.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Скалица
14'
Д. Стрелец
41'
A. Kopas (АГ)
45'
Д. Стрелец
50'
Y. Michael Yao
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Скалица
Желтая карточка
К. Саввидис
82'
Замена
М. Толич
️️️️
А. Мустафич
80'
Замена
И. Мецоко
️️️️
Д. Стрелец
80'
76'
Замена
M. Fábry
️️️️
Y. Michael Yao
Замена
Г. Кашия
️️️️
С. Блэкмен
70'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Р. Мак
65'
Замена
К. Саввидис
️️️️
А. Гайдош
65'
59'
Замена
A. Gaži
️️️️
R. Matejov
50'
ГОЛ! 3:1!
Y. Michael Yao
ГОЛ! 3:0!
Д. Стрелец
Пас отдал
А. Мустафич
45'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
A. Kopas
41'
34'
Желтая карточка
R. Matejov
ГОЛ! 1:0!
Д. Стрелец
Пас отдал
С. Блэкмен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
12
Кенан Байрич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
11
Тигран Барсегян
(К)
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Скалица
39
Martin Junas
ВР
37
Adam Krčík
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
9
Adam Morong
ЦП
18
Martin Nagy
(К)
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
8
Davi Alves
ЦП
14
Matej Hradecky
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
10
Нино Марчелли
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
10
Марко Толич
АП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
11
Adam Gaži
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
21
Adam Ravas
ЦП
71
Lukas Leginus
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
3-4-2-1
71
Такац
28
Блэкмен
4
Вут
17
Медведев
12
Байрич
11
Барсегян
20
Мустафич
77
Игнатенко
21
Мак
8
Гайдош
13
Стрелец
2-5-3
39
37
16
9
19
8
14
18
14
11
33
28
Блэкмен
4
Кашия
4
Кашия
28
Блэкмен
21
Мак
10
Марчелли
10
Марчелли
21
Мак
8
Гайдош
88
Саввидис
88
Саввидис
8
Гайдош
20
Мустафич
10
Толич
10
Толич
20
Мустафич
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
16
11
11
16
11
11
11
11
Остались в запасе
Слован
Скалица
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Вайсс
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
21
Adam Ravas
ЦП
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
21
Adam Ravas
ЦП
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Павол Майерник
Статистика матча Слован - Скалица
1
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
8
9
Офсайды
3
2
Количество передач
577
394
Сейвы
6
2
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
11
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Информация о матче
Главный судья:
Erik Gemzicky, Slovakia
Стадион:
Национальный футбольный стадион
Новости команд
Все
Слован
Скалица
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+