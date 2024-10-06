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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Дукла ББ - Земплин Михаловце
Дукла ББ - Земплин Михаловце: обзор матча 06 октября 2024
Дукла ББ
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Земплин Михаловце
9'
M. Rymarenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дукла ББ - Земплин Михаловце
90'
+2
Желтая карточка
А. Кизиридис
Замена
A. Hanes
️️️️
M. Rymarenko
89'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
T. Malec
81'
Замена
M. Pišoja
️️️️
N. Šikula
74'
Замена
B. Petrak
️️️️
Д. Веселовски
74'
Желтая карточка
T. Záhumenský
72'
65'
Замена
E. Pačinda
️️️️
E. Ikoba
65'
Замена
I. Žofčák
️️️️
E. Arevalo
61'
Желтая карточка
E. Ikoba
Желтая карточка
T. Malec
56'
52'
Желтая карточка
E. Arevalo
17'
Желтая карточка
F. Bahi
ГОЛ! 1:0!
M. Rymarenko
Пас отдал
Д. Веселовски
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
10
Branislav Ľupták
ЦП
20
Доминик Веселовски
ЦП
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
29
Tomáš Malec
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
9
Matúš Marcin
(К)
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
82
Marián Pišoja
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
93
Gino Van Kessel
ЦФ
80
Adam Zulevic
ЦФ
11
Erik Pačinda
ЦФ
3-2-2-3
36
13
21
41
88
25
10
20
Веселовски
11
29
44
4-4-2
1
5
12
13
Тарадуда
26
6
29
9
4
12
89
Кизиридис
20
Веселовски
3
3
20
Веселовски
13
82
82
13
29
9
9
29
11
73
73
11
29
10
10
29
12
11
11
12
Остались в запасе
Дукла ББ
Земплин Михаловце
41
Ivan Rehák
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
93
Gino Van Kessel
ЦФ
80
Adam Zulevic
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Остались в запасе
41
Ivan Rehák
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
93
Gino Van Kessel
ЦФ
80
Adam Zulevic
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Главный тренер
Антон Солтис
Статистика матча Дукла ББ - Земплин Михаловце
2
4
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
20
Офсайды
4
1
Количество передач
317
510
Сейвы
5
2
Точность передач %
65
82
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Информация о матче
Главный судья:
Balint Kiss, Slovakia
Стадион:
SNP Stadion, Banska Bystrica
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Дукла ББ
Земплин Михаловце
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
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2020.05.13 14:01
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