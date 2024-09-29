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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Ружомберок - Скалица
Ружомберок - Скалица: обзор матча 29 сентября 2024
Ружомберок
29.09.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Скалица
45+1'
Я. Гладик
75'
O. Podhorín (П)
90+1'
А. Селецки (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Скалица
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Селецки
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
D. Kostl
85'
78'
Замена
A. Gaži
️️️️
R. Matejov
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
O. Podhorín
Замена
T. Mudry
️️️️
O. Luterán
58'
Замена
A. Tučný
️️️️
M. Chrien
58'
Желтая карточка
М. Малы
56'
Желтая карточка
D. Kostl
53'
Замена
D. Huf
️️️️
M. Chobot
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Гладик
Пас отдал
А. Селецки
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Габриэль
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Скалица
39
Martin Junas
ВР
37
Adam Krčík
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
8
Davi Alves
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
18
Martin Nagy
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
11
Adam Gaži
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
3-5-2
1
28
Селецки
33
Малы
32
Габриэль
4
10
17
20
9
16
14
Гладик
4-4-2
39
16
20
3
37
9
19
18
8
71
33
16
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
16
20
9
9
20
4
6
6
4
9
17
17
9
16
11
11
16
Остались в запасе
Ружомберок
Скалица
34
Matěj Luksch
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
15
Штефан Герец
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Остались в запасе
34
Matěj Luksch
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
15
Штефан Герец
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Павол Майерник
Статистика матча Ружомберок - Скалица
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
14
Офсайды
1
3
Количество передач
423
360
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Michal Smolak, Slovakia
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
Новости команд
Все
Ружомберок
Скалица
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
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