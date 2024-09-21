Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Слован - Ружомберок
Слован - Ружомберок: обзор матча 21 сентября 2024
Слован
21.09.2024, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ружомберок
11'
Р. Мак
64'
Ш. Габриэль (АГ)
43'
M. Chrien
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Ружомберок
Желтая карточка
Т. Барсегян
90'
+5
89'
Желтая карточка
Я. Гладик
Желтая карточка
М. Толич
89'
89'
Желтая карточка
K. Domonkos
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Р. Мак
86'
Замена
И. Мецоко
️️️️
А. Гайдош
79'
79'
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
M. Chobot
79'
Замена
K. Domonkos
️️️️
M. Chrien
78'
Замена
A. Tučný
️️️️
O. Luterán
68'
Замена
D. Kostl
️️️️
A. Mojžiš
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ш. Габриэль
64'
57'
Замена
D. Huf
️️️️
M. Kelemen
Пенальти не реализован!
Т. Барсегян
48'
Замена
К. Саввидис
️️️️
Ю. Сзоке
46'
Замена
М. Толич
️️️️
А. Мустафич
46'
Замена
К. Виммер
️️️️
С. Вут
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
M. Chrien
43'
Пенальти не реализован!
M. Chrien
Желтая карточка
Ш. Зуберу
42'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мак
Пас отдал
А. Гайдош
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
12
Кенан Байрич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Тигран Барсегян
(К)
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
20
Marián Chobot
ЦП
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
10
Нино Марчелли
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
10
Марко Толич
АП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
6
T. Mudry
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
2-1-4-1-2
71
Такац
4
Вут
17
Медведев
37
Сзоке
12
Байрич
20
Мустафич
11
Барсегян
8
Гайдош
21
Мак
13
Стрелец
23
Зуберу
3-5-1-1
1
33
Малы
2
32
Габриэль
20
4
17
19
9
14
Гладик
26
4
Вут
6
Виммер
6
Виммер
4
Вут
21
Мак
10
Марчелли
10
Марчелли
21
Мак
37
Сзоке
88
Саввидис
88
Саввидис
37
Сзоке
20
Мустафич
10
Толич
10
Толич
20
Мустафич
8
Гайдош
93
Мецоко
93
Мецоко
8
Гайдош
20
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
20
2
16
16
2
9
10
10
9
4
17
17
4
26
9
9
26
Остались в запасе
Слован
Ружомберок
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
34
Matěj Luksch
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
6
T. Mudry
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Остались в запасе
34
Matěj Luksch
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
6
T. Mudry
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Слован - Ружомберок
3
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
19
Офсайды
2
2
Количество передач
428
340
Сейвы
8
6
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Национальный футбольный стадион
Новости команд
Все
Слован
Ружомберок
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+