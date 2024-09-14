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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Дукла ББ - Комарно
Дукла ББ - Комарно: обзор матча 14 сентября 2024
Дукла ББ
14.09.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Комарно
11'
B. Godál
84'
M. Rymarenko (П)
18'
Š. Šmehyl
86'
B. Godál (АГ)
90+1'
G. Ganbayar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дукла ББ - Комарно
90'
+4
Желтая карточка
G. Ganbayar
Желтая карточка
Ľ. Willwéber
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
G. Ganbayar
Пас отдал
C. Bayemi
87'
Замена
C. Bayemi
️️️️
P. Volesky
87'
Замена
G. Toth
️️️️
J. Špyrka
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
B. Godál
ГОЛ с пенальти! 2:1!
M. Rymarenko
84'
Замена
A. Brenkus
️️️️
T. Malec
78'
72'
Замена
G. Ganbayar
️️️️
Б. Слука
72'
Замена
Н. Спалек
️️️️
N. Tamás
Замена
L. Migaľa
️️️️
O. Klimpl
69'
64'
Замена
T. Nemeth
️️️️
D. Ožvolda
Желтая карточка
Д. Веселовски
63'
59'
Пенальти не реализован!
J. Špyrka
Замена
Д. Веселовски
️️️️
T. Slebodnik
46'
18'
ГОЛ! 1:1!
Š. Šmehyl
Пас отдал
J. Špyrka
ГОЛ! 1:0!
B. Godál
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
6
Dávid Richtárech
ЦП
29
Tomáš Malec
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Комарно
71
Бранислав Слука
ЛЗ
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
6
Dan Ožvolda
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
99
Patrik Volesky
ЦФ
22
Nándor Tamás
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
20
Доминик Веселовски
ЦП
14
Gabriel Demian
ЦП
10
Branislav Ľupták
ЦП
73
Adam Hanes
ЦФ
23
A. Brenkus
ЦФ
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
15
David Kmeto
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
17
Christian Bayemi
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
3-2-1-4
41
41
49
88
33
13
6
29
9
44
11
3-2-2-4
24
21
8
14
71
Слука
6
12
20
22
99
1
49
21
21
49
9
20
Веселовски
20
Веселовски
9
29
23
23
29
22
97
Спалек
97
Спалек
22
6
10
10
6
99
17
17
99
20
9
9
20
71
Слука
7
7
71
Слука
Остались в запасе
Дукла ББ
Комарно
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
14
Gabriel Demian
ЦП
10
Branislav Ľupták
ЦП
73
Adam Hanes
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
15
David Kmeto
ЦП
Главный тренер
Микулас Радваный
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
14
Gabriel Demian
ЦП
10
Branislav Ľupták
ЦП
73
Adam Hanes
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
15
David Kmeto
ЦП
Главный тренер
Марек Базик
Главный тренер
Микулас Радваный
Статистика матча Дукла ББ - Комарно
2
1
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
8
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
413
317
Сейвы
3
4
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kralovic, Slovakia
Стадион:
SNP Stadion, Banska Bystrica
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Дукла ББ
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2020.05.13 18:45
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2020.05.13 14:01
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2020.05.13 18:45
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2020.05.13 14:01
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