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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Ружомберок - Железьярне Подбрезова
Ружомберок - Железьярне Подбрезова: обзор матча 15 сентября 2024
Ружомберок
15.09.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Железьярне Подбрезова
37'
Я. Гладик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Железьярне Подбрезова
Замена
T. Mudry
️️️️
O. Luterán
90'
+6
90'
+3
Вторая желтая
К. Кострна
Желтая карточка
Ш. Габриэль
90'
85'
Желтая карточка
К. Кострна
Желтая карточка
O. Luterán
85'
Замена
D. Kostl
️️️️
A. Mojžiš
82'
Замена
A. Tučný
️️️️
M. Chobot
82'
77'
Желтая карточка
M. Oravec
72'
Замена
D. Smekal
️️️️
M. Grešák
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
M. Kelemen
62'
Красная карточка
А. Селецки
60'
Желтая карточка
А. Селецки
58'
ГОЛ! 1:0!
Я. Гладик
Пас отдал
M. Kelemen
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
14
Ян Гладик
(К)
ПВ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
13
Vincent Chyla
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
14
Matej Grešák
ЦП
4
Matej Oravec
(К)
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
30
Roland Galčík
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Ружомберок
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
6
T. Mudry
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Железьярне Подбрезова
18
Alex Markovic
ЦЗ
3
Filip Mielke
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
21
Samuel Maslej
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
4-4-1-1
1
28
Селецки
33
Малы
2
32
Габриэль
19
17
20
4
14
Гладик
26
2-5-3
28
24
Кострна
5
13
24
25
14
14
30
17
4
26
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
26
2
16
16
2
4
6
6
4
20
17
17
20
14
9
9
14
Остались в запасе
Ружомберок
Железьярне Подбрезова
35
Branislav Sokol
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
15
Штефан Герец
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
18
Alex Markovic
ЦЗ
3
Filip Mielke
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
21
Samuel Maslej
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Остались в запасе
35
Branislav Sokol
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
15
Штефан Герец
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Остались в запасе
18
Alex Markovic
ЦЗ
3
Filip Mielke
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
21
Samuel Maslej
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Владимир Чифраник
Статистика матча Ружомберок - Железьярне Подбрезова
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
15
15
Офсайды
1
2
Количество передач
369
359
Сейвы
2
5
Точность передач %
69
73
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
Новости команд
Все
Ружомберок
Железьярне Подбрезова
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
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