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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Комарно - Ружомберок
Комарно - Ружомберок: обзор матча 24 сентября 2024
Комарно
24.09.2024, вторник, 19:00
Словакия. Найк Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ружомберок
3'
М. Малы (АГ)
56'
D. Huf
79'
S. Lavrinčík (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комарно - Ружомберок
90'
+5
Желтая карточка
A. Tučný
90'
+4
Желтая карточка
D. Huf
Желтая карточка
Š. Šmehyl
90'
+1
82'
Замена
O. Luterán
️️️️
K. Domonkos
82'
Замена
D. Kostl
️️️️
M. Chrien
Замена
C. Bayemi
️️️️
J. Špyrka
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
S. Lavrinčík
75'
Пенальти не реализован!
M. Chrien
Замена
G. Toth
️️️️
P. Volesky
72'
Замена
T. Nemeth
️️️️
D. Ožvolda
71'
Замена
Н. Спалек
️️️️
N. Tamás
61'
Замена
V. Sliacky
️️️️
Б. Слука
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
D. Huf
Пас отдал
Я. Гладик
55'
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
А. Селецки
Желтая карточка
D. Zak
52'
46'
Замена
D. Huf
️️️️
M. Chobot
Желтая карточка
R. Pillár
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Малы
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комарно
71
Бранислав Слука
ЛЗ
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
6
Dan Ožvolda
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
22
Nándor Tamás
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
99
Patrik Volesky
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
20
Marián Chobot
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
6
T. Mudry
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
93
Viktor Sliacky
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
4
Oliver Luterán
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
30
Martin Boďa
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
3-2-2-4
21
24
8
71
Слука
14
6
12
22
99
20
1
3-5-1-1
1
32
Габриэль
33
Малы
28
Селецки
20
17
10
9
19
14
Гладик
6
22
97
Спалек
97
Спалек
22
6
10
10
6
71
Слука
93
93
71
Слука
20
17
17
20
99
9
9
99
28
Селецки
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
28
Селецки
10
4
4
10
9
16
16
9
20
9
9
20
Остались в запасе
Комарно
Ружомберок
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
Главный тренер
Микулас Радваный
34
Matěj Luksch
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
30
Martin Boďa
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
Остались в запасе
34
Matěj Luksch
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
30
Martin Boďa
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Комарно - Ружомберок
3
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
9
Офсайды
1
2
Количество передач
376
395
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
Stadion KFC Komarno, Komarno
Новости команд
Все
Комарно
Ружомберок
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
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