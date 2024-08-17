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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Железьярне Подбрезова - Скалица
Железьярне Подбрезова - Скалица: обзор матча 17 августа 2024
Железьярне Подбрезова
17.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 4 тур
7 : 1
Завершен
Скалица
27'
R. Galčík
45'
А. Йираджанг
45+8'
R. Galčík
52'
R. Sanusi
73'
D. Smekal
63'
J. Vlasko (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железьярне Подбрезова - Скалица
90'
Желтая карточка
M. Ranko
Замена
O. Deml
️️️️
M. Grešák
77'
Замена
A. Slávik
️️️️
S. Štefánik
77'
ГОЛ! 5:1!
D. Smekal
Пас отдал
R. Sanusi
73'
63'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
J. Vlasko
Желтая карточка
S. Štefánik
62'
Замена
D. Smekal
️️️️
А. Йираджанг
60'
ГОЛ! 4:0!
R. Sanusi
Пас отдал
S. Štefánik
52'
46'
Замена
T. Jibril
️️️️
M. Fábry
46'
Замена
R. Matejov
️️️️
A. Kopas
ГОЛ! 3:0!
R. Galčík
45'
+8
ГОЛ! 2:0!
А. Йираджанг
Пас отдал
M. Oravec
45'
ГОЛ! 1:0!
R. Galčík
Пас отдал
А. Йираджанг
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
14
Ridwan Sanusi
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
14
Matej Grešák
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
4
Matej Oravec
(К)
ЦФ
30
Roland Galčík
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Скалица
39
Martin Junas
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
8
Davi Alves
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
18
Martin Nagy
(К)
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
11
Yann Michael Yao
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Железьярне Подбрезова
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
20
Oliver Podhorín
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
2-5-3
28
3
24
Кострна
26
13
14
19
14
14
Йираджанг
30
4
2-5-3
39
5
3
14
19
18
9
8
11
33
11
14
Йираджанг
9
9
14
Йираджанг
14
8
8
14
26
23
23
26
33
16
16
33
11
14
14
11
Остались в запасе
Железьярне Подбрезова
Скалица
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
31
Lukáš Hroššo
ВР
20
Oliver Podhorín
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Остались в запасе
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
20
Oliver Podhorín
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Главный тренер
Павол Майерник
Статистика матча Железьярне Подбрезова - Скалица
1
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
13
10
Офсайды
4
1
Количество передач
371
413
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
ZELPO Arena, Podbrezova
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