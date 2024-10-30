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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Скалица - Слован
Скалица - Слован: обзор матча 30 октября 2024
Скалица
30.10.2024, среда, 18:00
Словакия. Найк Лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Слован
35'
Y. Michael Yao
90+3'
M. Nagy
4'
Д. Стрелец
45+3'
Д. Стрелец
60'
Т. Барсегян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Скалица - Слован
ГОЛ! 2:3!
M. Nagy
Пас отдал
A. Gaži
90'
+3
87'
Замена
С. Вут
️️️️
М. Толич
87'
Замена
Л. Паушек
️️️️
С. Блэкмен
Желтая карточка
A. Morong
83'
78'
Желтая карточка
М. Войтко
70'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Ш. Зуберу
70'
Замена
А. Мустафич
️️️️
Д. Игнатенко
Замена
A. Kopas
️️️️
O. Podhorín
68'
60'
ГОЛ! 1:3!
Т. Барсегян
Пас отдал
Д. Стрелец
Замена
T. Jibril
️️️️
M. Fábry
55'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Стрелец
Пас отдал
Т. Барсегян
ГОЛ! 1:1!
Y. Michael Yao
Пас отдал
M. Fábry
35'
34'
Желтая карточка
Д. Стрелец
30'
Замена
М. Войтко
️️️️
К. Виммер
20'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стрелец
Пас отдал
М. Толич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скалица
39
Martin Junas
ВР
3
Martin Černek
ЦЗ
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
9
Adam Morong
ЦП
8
Davi Alves
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
18
Martin Nagy
ЦП
14
Matej Hradecky
ЦП
11
Marek Fábry
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
(К)
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
37
Adam Krčík
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
21
Adam Ravas
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
14
Taofiq Jibril
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
29
Алексей Марош
ЛВ
20
Ален Мустафич
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
2-5-3
39
3
20
8
22
18
14
9
71
11
11
3-4-1-2
71
Такац
28
Блэкмен
6
Виммер
4
Кашия
77
Игнатенко
88
Саввидис
11
Барсегян
12
Байрич
10
Толич
13
Стрелец
23
Зуберу
11
14
14
11
20
33
33
20
6
Виммер
27
Войтко
27
Войтко
6
Виммер
28
Блэкмен
25
Паушек
25
Паушек
28
Блэкмен
10
Толич
4
Вут
4
Вут
10
Толич
77
Игнатенко
20
Мустафич
20
Мустафич
77
Игнатенко
23
Зуберу
10
Марчелли
10
Марчелли
23
Зуберу
Остались в запасе
Скалица
Слован
31
Lukáš Hroššo
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
37
Adam Krčík
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
21
Adam Ravas
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
Главный тренер
Павол Майерник
29
Алексей Марош
ЛВ
31
Мартин Трновски
ВР
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
37
Adam Krčík
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
21
Adam Ravas
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
Остались в запасе
29
Алексей Марош
ЛВ
31
Мартин Трновски
ВР
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Скалица - Слован
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
18
Офсайды
0
2
Количество передач
280
570
Сейвы
7
4
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Balint Kiss, Slovakia
Стадион:
Mestsky Stadion Skalica, Skalica
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